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Bénin: la liste de Gernot Rohr pour défier le Burkina Faso et l’Argentine de Messi

Gernot Rohr a dévoilé le groupe des Guépards retenus pour la prochaine fenêtre FIFA. Le sélectionneur du Bénin s’appuie sur un groupe de 26 joueurs répartis entre trois gardiens, neuf défenseurs, six milieux et huit attaquants.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, en conférence de presse Ã  Cotonou ce mardi 6 juin 2023
Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, en conférence de presse à Cotonou ce mardi 6 juin 2023
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SOMMAIRE

À l’approche des prochaines échéances internationales, Gernot Rohr a communiqué sa liste pour la période de septembre-octobre 2026. Le technicien franco-allemand a retenu 26 joueurs pour composer le groupe des Guépards. Dans les buts, Marcel Dandjinou, Saturnin Allagbé et Serge Obassa ont été appelés. Le sélectionneur conserve ainsi plusieurs options pour le poste de gardien, avec des profils habitués aux rassemblements internationaux.

Le secteur défensif compte neuf éléments. Amadou Amiro, Charlemagne Azongnitodé, Iréné Glélé, Rachid Moumini, Liam Omore, Tamimou Ouorou, Yohan Roche, Mohamed Tijani et leurs partenaires auront la responsabilité de constituer le rideau défensif béninois. Au milieu, Rohr fait confiance à Mattéo Ahlinvi, Samadou Attidjikou, Sessi D’Almeida, Dodo Dokou, Imourane Hassane et Junior Olaitan. Un secteur où l’expérience et la jeunesse se côtoient, avec plusieurs joueurs déjà régulièrement utilisés avec les Guépards.

L’animation offensive repose, elle, sur huit joueurs. Rodolfo Aloko, Jodel Dossou, Sahid Ngobi, Joseph Oloko, Junior Olougbadé, Olatoundji Tessilimi, Aiyegun Tosin et Yamirou Ouorou figurent dans le groupe. Pour rappel, le Bénin affrontera le Burkina Faso et la Mauritanie, les 25 et 29 septembre prochain, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027. Les Guépards se déplaceront ensuite à Buenos Aires pour y défier l’Argentine de Lionel Messi, lors d’un match amical prévu le 6 octobre 2026.

La liste des joueurs convoqués:

GARDIENS

  • Dandjinou Marcel
  • Allagbé Kassifa Saturnin
  • Obassa Serge

DÉFENSEURS

  • Amadou Amiro
  • Azongnitodé Charlemagne
  • Glélé Iréné
  • Moumini Rachid
  • Omore Liam
  • Ouorou Tamimou
  • Roche Yohan
  • Tijani Mohamed

MILIEUX

  • Ahlinvi Mattéo
  • Attidjikou Samadou
  • D’Almeida Sessi
  • Dokou Dodo
  • Hassane Imourane
  • Olaitan Junior

ATTAQUANTS

  • Aloko Rodolfo
  • Dossou Jodel
  • Ngobi Sahid
  • Oloko Joseph
  • Olougbadé Junior
  • Tessilimi Olatoundji
  • Tosin Aiyegun
  • Yamirou Ouorou
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