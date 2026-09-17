Afrique du Sud : Club Med crée 600 emplois permanents dans son premier resort

Le premier resort sud-africain de Club Med, officiellement inauguré jeudi au KwaZulu-Natal, représente plus de 2 milliards de rands d’investissement. Le complexe a créé 600 emplois directs permanents et soutient 1 500 emplois indirects, selon la présidence sud-africaine.

Club Med a officiellement inauguré jeudi 17 septembre son premier resort en Afrique du Sud, dans le KwaZulu-Natal, un investissement de plus de 2 milliards de rands qui a créé 600 emplois directs permanents. Le projet soutient aussi environ 1 500 emplois indirects auprès de fournisseurs et d’activités connexes.

La construction du complexe avait déjà mobilisé plus de 2 300 emplois directs et indirects. La présidence sud-africaine indique également que 84 % des salariés du Beach Resort sont Sud-Africains et que l’ensemble du personnel du Vikela Safari Lodge provient des communautés environnantes.

Dans un discours prononcé en son nom par la ministre du Tourisme Patricia de Lille, le président Cyril Ramaphosa a présenté le projet comme le plus important investissement hôtelier réalisé en Afrique du Sud et dans la Communauté de développement de l’Afrique australe depuis l’ouverture de Sun City dans les années 1970.

Le groupe présente South Africa Beach & Safari comme sa première implantation dans le pays. Le complexe associe une offre balnéaire sur la côte du KwaZulu-Natal et un séjour safari, avec une commercialisation déjà ouverte sur le marché sud-africain et à l’international.

L’inauguration intervient alors que l’Afrique du Sud a accueilli 6,5 millions de visiteurs internationaux entre janvier et juillet 2026, soit une hausse de 12,4 % sur un an, selon les chiffres cités par la présidence.