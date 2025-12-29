Accueil En Brève Yémen : toute présence israélienne au Somaliland serait une cible, avertit le chef houthi

Après la reconnaissance par Israël de la république autoproclamée du Somaliland, le chef des rebelles houthis au Yémen, Abdel Malek al-Houthi, a averti que toute présence israélienne dans cette région serait « une cible militaire », selon un communiqué publié dimanche 28 décembre par les médias rebelles. « Nous considérons toute présence israélienne au Somaliland comme une cible militaire pour nos forces armées, car elle constitue une agression contre la Somalie et le Yémen, ainsi qu’une menace pour la sécurité de la région », affirme le texte.