Yémen : médias houthistes rapportent des frappes israéliennes sur le port d’Hodeida

Des médias des rebelles houthis au Yémen ont rapporté mardi 16 septembre 2025 des frappes attribuées à l’aviation israélienne sur le port de Hodeida, sur la côte ouest du pays, survenant peu après que l’armée israélienne avait appelé à évacuer la zone. La chaîne Al-Massirah a parlé d’une «série de frappes de l’aviation de l’ennemi israélien sur le port de Hodeida», tandis que le porte-parole militaire des Houthis a déclaré que les défenses aériennes du mouvement ripostaient actuellement contre les appareils israéliens.