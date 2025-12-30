La suite après la publicité
Yémen : état d’urgence face aux avancées séparatistes (Conseil présidentiel)

Le chef du Conseil présidentiel yéménite, Rashad al-Alimi, a décrété mardi 30 décembre l’état d’urgence pour 90 jours au Yémen et annulé le pacte de défense mutuelle avec les Émirats arabes unis, décision prise après la récente prise de vastes portions du pays par des séparatistes soutenus par Abou Dhabi. L’agence de presse officielle Saba rapporte qu’un décret prévoit en outre un blocus aérien, maritime et terrestre de 72 heures.

