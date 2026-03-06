Ycare : comment un accident à l’adolescence l’a conduit à la musique

Ce 6 mars 2026, Ycare se produit à l’Olympia, salle mythique de la chanson française : un rendez-vous chargé de symboles pour l’auteur-compositeur-interprète franco-libanais, dont le parcours tient autant de la résilience que de la persévérance. De l’adolescence marquée par un grave accident à la scène de l’Olympia, son itinéraire artistique s’est construit pas à pas, entre études, cafés-concerts et émissions télévisées.

Né le 21 septembre 1983 à Dakar, de parents d’origine libanaise, Assane Attyé grandit dans la capitale sénégalaise où, enfant, il pratique le football et mène une vie très active. À 16 ans, une chute en faisant du patin à roulettes provoque une fracture grave de la jambe et une longue immobilisation—une période de convalescence qui durera près de deux ans et va modifier le cours de sa vie.

Cloué chez lui, il découvre la guitare et la composition : des heures d’apprentissage des accords, des poèmes qui se transforment progressivement en chansons. C’est à cette époque qu’il adopte le nom de scène Ycare, en référence à la figure mythologique d’Icare, symbole d’un adolescent qui chute et tente de s’élever.

Parcours professionnel et moments clés

Après l’obtention de son baccalauréat, Assane Attyé s’installe en France où il poursuit des études de commerce et décroche un MBA. Il travaille ensuite comme courtier en banque tout en continuant à se produire le soir dans des petits lieux et cafés-concerts. Le choix de la musique comme voie professionnelle s’affirme progressivement.

Le tournant médiatique intervient en 2007 lorsqu’il tente sa chance à Nouvelle Star. Présenté avec son frère Sam lors des castings, il réussit à convaincre le jury et progresse jusqu’aux dernières étapes du concours, terminant quatrième de la saison remportée par Amandine Bourgeois. Cette visibilité marque le début de sa carrière enregistrée.

En 2009, il publie son premier album, Au bord du monde. Deux ans plus tard sort Lumière noire, porté notamment par le titre Lap Dance. Au fil des sorties, Ycare étend son répertoire et multiplie les collaborations artistiques, figurant sur des duos comme D’autres que nous avec Axelle Red ou Animaux fragiles chanté avec Zaz.

Parallèlement à son travail d’interprète, il se fait remarquer comme auteur : il signe notamment Si jamais j’oublie pour Zaz, morceau devenu l’un des succès du répertoire de la chanteuse. En 2024, il coécrit avec Patrick Bruel l’hymne annuel des Les Enfoirés, intitulé Jusqu’au dernier, projet collectif au profit des Restos du Cœur.

Côté vie publique, il est resté discret mais a fait l’objet d’attention médiatique en 2018 lors d’une apparition aux côtés de Malika Ménard, élue Miss France 2010, lors des Trophées de la Ligue de football professionnel.

Sur la scène de l’Olympia le 6 mars 2026, Ycare se présente avec l’ensemble de son parcours—de l’adolescence blessée aux albums, aux collaborations et à l’écriture pour d’autres artistes.