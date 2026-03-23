Anouk coincée par sa robe pendant la tournée Star Academy

Anouk, 20 ans et ancienne candidate de la promotion 2025 de la Star Academy, a vécu un moment gênant lors du concert du Star Ac’ Tour à Montpellier le 20 mars 2026 : ses talons se sont pris dans sa robe en pleine chorégraphie sur le titre « Vampire » d’Olivia Rodrigo. La jeune Belge, originaire de Wanze, a immédiatement informé ses abonnés via une story Instagram en assumant l’incident avec humour.

La troupe de la tournée, composée notamment d’Ambre, Léa, Victor, Sarah, Bastiaan, Anouk, Théo, Melissa et Jeanne, se produisait devant une salle comble à Montpellier. Le concert s’est déroulé dans l’ensemble sans accroc public majeur, mais la mésaventure d’Anouk a été remarquée par la chanteuse elle-même et relayée sur les réseaux sociaux dans les heures qui ont suivi.

Sur Instagram, Anouk a publié une photo la montrant en compagnie de sa camarade Jeanne et a commenté l’incident de manière décontractée : « Montpellier, mes talons se sont pris dans ma robe sur Vampire, sorry. » Elle a ajouté avec autodérision : « C’était un sketch, moi VS la robe », et assuré avoir donné le meilleur d’elle‑même sur la scène de Monopolis.

Un accroc technique sur scène pris avec humour par la chanteuse

Le point de blocage est intervenu pendant un numéro chanté-dansé : selon les éléments communiqués par l’artiste, le talon de sa chaussure s’est accroché au tissu de sa robe en plein milieu de la prestation. Si ce type d’incident est courant dans les shows vivants, Anouk, connue pour son exigence scénique, a choisi la transparence en informant rapidement son public plutôt que de laisser la rumeur circuler.

La diffusion d’une vidéo de la prestation sur TikTok a suscité de nombreuses réactions et a permis de mesurer l’impact réel de l’accident sur le public présent. Plusieurs commentaires ont indiqué que l’incident était passé inaperçu pour la majorité des spectateurs : « Je ne l’avais même pas vu perso, même imparfaite, tu es parfaite », ou encore « J’ai dû regarder trois fois le problème et moi non plus, je ne l’avais pas vu », peut‑on lire parmi les messages laissés par des internautes.

Ces retours soulignent la capacité d’Anouk à gérer un imprévu en direct, maintien du rythme et de l’énergie de la prestation malgré une situation embarrassante. L’ancienne candidate, qui s’est rapidement fait remarquer et apprécier pendant son passage à Dammarie‑les‑Lys, a ainsi conservé l’adhésion d’une large part de son public.

Parmi les dates à venir, la tournée doit conduire la troupe à Bruxelles : Anouk se produira à Forest National les 18 et 19 avril prochains, rendez‑vous attendu par ses fans belges.