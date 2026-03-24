Patrick Bruel : installé à Neuilly depuis 1994 sur la rue la plus chère du quartier

Le 18 mars 2026, le nom de Patrick Bruel revient au premier plan après la publication d’une enquête de Mediapart révélant que huit femmes l’accusent de violences sexuelles pour des faits prétendument commis entre 1992 et 2019. Deux plaignantes ont déposé des plaintes, l’une pour viol et l’autre pour tentative de viol, et l’une des femmes affirme avoir été mineure au moment des faits dénoncés.

Les témoignages rassemblés par Mediapart couvrent une période de près de trois décennies, détaillant des récits et des éléments visant à documenter des comportements dénoncés par plusieurs personnes. Le média publie des éléments de parole des plaignantes sans aboutir à une décision judiciaire à ce stade de l’information diffusée publiquement.

Contacté, l’artiste a contesté les accusations, réfutant toute « violence » ou « contrainte », selon les éléments de réponse relayés dans la couverture médiatique. Deux plaintes ont été officiellement déposées, précise l’enquête, sans autre précision judiciaire dans les éléments fournis par la source.

Parallèlement aux révélations judiciaires, la vie privée et résidentielle de Patrick Bruel fait l’objet d’un intérêt public accru. Installé à Neuilly-sur-Seine depuis 1994, il occupe, d’après différentes sources immobilières et portraits publiés, un appartement situé sur le boulevard Maurice-Barrès, artère réputée de la commune en bordure du Bois de Boulogne.

Le boulevard Maurice-Barrès est décrit par ces sources comme l’une des rues les plus onéreuses de Neuilly, avec des prix au mètre carré pouvant atteindre, voire dépasser, 10 000 à 13 000 euros selon la configuration des biens (terrasse, vue dégagée, équipements). Les immeubles haussmanniens et logements de standing qui le composent attirent une clientèle fortunée, comprenant chefs d’entreprise et personnalités publiques.

Les portraits parus au fil des ans évoquent un logement spacieux, doté notamment d’une terrasse et d’une salle de sport. Ce cadre de vie, selon les mêmes sources, a servi de point d’ancrage à l’artiste au fil de ses tournées, de ses activités de comédien et de ses engagements professionnels.

Malgré cette stabilité à Neuilly, Patrick Bruel partage son temps entre plusieurs résidences. Le dossier de presse et les articles biographiques mentionnent un domaine en Provence et une maison sur l’Île de Ré, où il mène une vie moins exposée, centrée sur des activités de plein air et de proximité avec le rythme local.

Sur le plan professionnel, les activités de l’artiste s’étendent à la musique, au cinéma, à la production et à des investissements personnels cités dans des portraits antérieurs (restauration, huile d’olive). La commune de Neuilly-sur-Seine est présentée comme son port d’attache principal, notamment pour des raisons familiales et pour organiser son emploi du temps autour de ses enfants.

Durant le confinement de 2020, plusieurs semaines ont été passées à Neuilly par l’artiste, selon des déclarations rapportées par la presse, période qu’il a mise à profit pour écrire, lire et maintenir le contact avec son public via les réseaux sociaux.