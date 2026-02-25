Yannick Noah réagit à la consommation de son fils : « Je lui ai dit que… »

Yannick Noah se retrouve au cœur d’un conflit familial médiatisé : plusieurs de ses sœurs l’accusent depuis quelques semaines de s’être approprié des biens hérités de leur père, Zacharie. L’affaire a pris une tournure publique avec l’intervention de son ex-compagne Isabelle Camus sur le plateau de TPMP le 24 février, et ranime des épisodes antérieurs de tensions familiales et de prises de parole controversées du chanteur et ancien champion de tennis.

Les accusations d’appropriation portent sur des biens considérés comme partie de l’héritage familial, selon les déclarations relayées par les médias. La controverse a motivé des interventions publiques de proches : sur le plateau de TPMP, Isabelle Camus a pris la défense de Yannick Noah et déclaré que « Il a toujours été très présent pour sa famille. » Ces témoignages ont contribué à polariser les positionnements autour du dossier.

La famille Noah est étendue et composée de plusieurs générations. Yannick Noah a trois sœurs et six enfants nés de relations différentes. Sa plus jeune fille, Keelani, est née en 2024, créant un écart d’âge notable avec l’aîné Joakim Noah, ce dernier ayant presque 40 ans de plus que la benjamine.

Combien d’enfants a Yannick Noah ?

Joakim Noah est l’aîné du chanteur et ancien sportif, issu de la relation de Yannick Noah avec l’Américaine Cynthia Rodriguez. Joakim vit toujours aux États-Unis et a fait carrière dans le basketball professionnel, notamment en NBA, où il a évolué principalement sous les couleurs des Chicago Bulls. Le lien père‑fils est marqué par des distances géographiques et des contraintes personnelles : le jeune homme voit peu son père en raison, notamment, d’une phobie de l’avion évoquée par des proches.

La notoriété familiale a parfois été ponctuée de scandales médiatiques : en mai 2008, Joakim Noah a été arrêté en Floride pour possession de cannabis, événement largement relayé par la presse. À l’époque, la prise de parole publique de Yannick Noah sur le dossier avait surpris : il avait déclaré que « Je lui ai dit que ça fait 20 ans que je fais le con et je suis encore populaire parce que les gens pensent que je suis un mec bien ! Alors, tu peux faire la même chose ! »

Les propos de Yannick Noah avaient alors divisé l’opinion publique. Ce n’était pas la première fois que ses déclarations suscitaient des réactions : en 1996, il avait déjà commenté avec franchise une suspension liée à la consommation de cannabis, estimant que « être suspendu pendant deux mois parce qu’on a fumé un joint… il ne faut pas exagérer. » Ces interventions passées ont contribué à façonner l’image médiatique de l’ancien tennisman au fil des années.