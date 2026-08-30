Yann Barthès revient sur la polémique de la canicule et admet une séquence « ratée »

Dans un entretien publié par La Tribune Dimanche avant la rentrée de Quotidien, l'animateur de TMC dit assumer une blague manquée sur la canicule tout en jugeant disproportionnée la violence des réactions reçues en ligne.

Dans un entretien publié par La Tribune Dimanche le 30 août 2026, Yann Barthès revient sur la polémique suscitée fin juin par une séquence de Quotidien sur la canicule. L’animateur y reconnaît un passage « raté » et juge disproportionnée la violence des messages reçus en ligne après sa diffusion.

Le présentateur explique que la séquence visait à ironiser sur les micro-trottoirs météo des journaux télévisés et qu’elle n’a pas été comprise. Il dit assumer les critiques visant une « vanne » manquée, mais rejette les « milliers de messages extrêmement violents » qui ont suivi.

La controverse était née après des propos tenus à l’antenne affirmant que tout le monde était logé à la même enseigne face à la chaleur, avant une remarque sur les personnes vivant sous les toits. Ces déclarations avaient déclenché de vives réactions à la fin de juin.

Dans le même entretien, Yann Barthès affirme ne pas ignorer que le réchauffement climatique aggrave les inégalités sociales. Il ajoute que Quotidien a déjà reçu des experts et des militants sur cette question.

La publication de cet entretien intervient à la veille de la dixième rentrée de Quotidien, annoncée pour le lundi 31 août 2026 sur TMC.