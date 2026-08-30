Leonardo Balerdi rejoint l’AS Roma en prêt avec option d’achat

Le défenseur argentin de 27 ans arrive de l’Olympique de Marseille dans une opération officialisée dimanche 30 août 2026 par le club romain. La clause prévue peut devenir obligatoire sous conditions sportives, selon ANSA.

L’AS Roma a officialisé dimanche 30 août 2026 l’arrivée du défenseur argentin Leonardo Balerdi en provenance de l’Olympique de Marseille, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Ce mouvement met fin à son passage marseillais et ouvre au joueur de 27 ans un nouveau chapitre en Serie A.

Le transfert n’est toutefois pas présenté comme définitif à ce stade. ANSA a rapporté samedi 29 août 2026 que l’option prévue dans l’accord peut se transformer en obligation si certains objectifs sportifs sont atteints.

Dans son communiqué, l’AS Roma précise que Balerdi a disputé plus de 200 matches en Europe sous les couleurs du Borussia Dortmund puis de Marseille. Le club romain mise ainsi sur un défenseur déjà aguerri au très haut niveau continental.

L’AS Roma indique enfin que sa nouvelle recrue portera le numéro 26 pour la saison à venir.