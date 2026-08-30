Liga : le Real Madrid reçoit Málaga après deux victoires

Le match de la 3e journée est programmé dimanche 30 août à 17 h au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid l’aborde avec six points et trois buts déjà inscrits par Kylian Mbappé, tandis que le promu andalou Málaga n’a pris qu’un point.

Le Real Madrid reçoit Málaga dimanche 30 août à 17 h au Santiago Bernabéu, pour la 3e journée de Liga, avec la possibilité d’enchaîner un troisième succès en championnat. Avant le coup d’envoi, le club madrilène compte six points en deux matches, contre un seul pour le promu andalou.

Le Real a lancé sa saison par un succès 2-1 sur la pelouse de l’Espanyol avant de battre la Real Sociedad 4-1 au Bernabéu. Ces deux résultats lui donnent six buts marqués pour deux encaissés, tandis que Mbappé totalise déjà trois réalisations en Liga.

Málaga retrouve l’élite cette saison après plusieurs années d’absence. L’équipe andalouse a d’abord perdu 2-0 face à l’Atlético de Madrid, puis obtenu un nul 1-1 contre le Deportivo, grâce notamment au premier but de sa saison inscrit par Chupe.

Ce rendez-vous rappelle aussi le dernier précédent de championnat entre les deux clubs à Madrid. En novembre 2017, la dernière visite de Málaga au Bernabéu en Liga s’était soldée par une victoire 3-2 du Real Madrid.