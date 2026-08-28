Mimie Mathy annoncée dimanche dans le Portrait de la semaine de Sept à Huit

TF1 présente cet entretien tourné à Vaison-la-Romaine comme la première prise de parole télévisée de la comédienne sur sa perte d’autonomie.

TF1 diffusera dimanche 30 août 2026 à 19h30, dans Sept à Huit, un Portrait de la semaine consacré à Mimie Mathy, centré sur sa perte d’autonomie, son usage du fauteuil roulant et son quotidien à Vaison-la-Romaine.

La chaîne présente cet échange avec Audrey Crespo-Mara comme la première prise de parole télévisée de la comédienne sur ces difficultés de mobilité. L’entretien a été tourné à Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse, où Mimie Mathy vit depuis plusieurs années.

Fin juin 2026, Mimie Mathy avait expliqué avoir de très grandes difficultés à marcher. Elle avait toutefois assuré vouloir continuer à tourner, écrire et voyager malgré cette perte d’autonomie.

La comédienne avait aussi indiqué qu’elle préparait un nouveau spectacle. Cette diffusion intervient donc dans un moment où elle dit vouloir poursuivre ses projets artistiques malgré des déplacements devenus plus compliqués.