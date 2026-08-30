Niger : des dizaines d’arrestations après une mutinerie à la base 101 de Niamey

Des tirs ont visé la zone de l'aéroport international Diori Hamani et les abords du palais présidentiel dans la nuit du 28 au 29 août. Les autorités disent avoir repris le contrôle, sans bilan officiel détaillé à ce stade.

Une mutinerie a éclaté dans la nuit du 28 au 29 août 2026 à la base 101 de Niamey, où des soldats ont tenté de séquestrer certains de leurs camarades avant d’ouvrir le feu sur des sites sensibles de la capitale nigérienne. Les affrontements ont touché la zone de l’aéroport international Diori Hamani et les abords du palais présidentiel, avant un retour progressif au calme annoncé par les autorités.

La télévision d’État a été brièvement interrompue pendant les combats puis a repris ses émissions. Le 30 août, les autorités nigériennes ont affirmé avoir repris le contrôle de la base aérienne et appelé la population à poursuivre ses activités normalement.

La télévision publique RTN a montré des soldats arrêtés et a fait état de dizaines de militaires tués ou interpellés. Aucun bilan officiel détaillé n’avait toutefois été publié dimanche par le ministère de la Défense.

Dans son premier communiqué, le ministère de la Défense a présenté les faits comme un mouvement de soldats en rupture avec le règlement militaire. L’identité complète des meneurs et leurs motivations précises n’ont pas été détaillées publiquement par les autorités.

La base 101, intégrée au complexe de l’aéroport international Diori Hamani, occupe une place stratégique dans le dispositif sécuritaire de Niamey. Le site et ses abords avaient déjà été visés à deux reprises en 2026 avant cette nouvelle crise.

L’Agence nationale de l’aviation civile a indiqué le 30 août que les opérations à l’aéroport de Niamey se poursuivaient normalement.