Soudan : 318 membres des FSR rallient l’armée dans une nouvelle vague de défections

Les autorités soudanaises ont annoncé les 19 et 20 août le ralliement de 318 membres des Forces de soutien rapide, dont quatre commandants. Cette série de départs, amorcée au printemps 2026, intervient alors que les combats restent actifs sur plusieurs fronts et que des ONG réclament des enquêtes sur les exactions imputées aux paramilitaires.

Les autorités soudanaises ont annoncé les 19 et 20 août 2026 le ralliement à l’armée de 318 membres des Forces de soutien rapide (FSR), dont quatre commandants, accompagnés d’environ 50 véhicules de combat. Présenté comme le plus récent épisode d’une série de défections, ce mouvement met en lumière des tensions internes au sein de la chaîne paramilitaire alors que la guerre se poursuit au Soudan.

Musa Ali Ahmed, présenté comme le chef du groupe rallié, a attribué ce départ au manque de structures institutionnelles au sein des FSR. Avant lui, Ali Rizq Allah, dit al-Savana, avait quitté les FSR en mai 2026, tandis qu’Al-Nour Ahmed Adam, dit al-Nour al-Qubba, avait rejoint l’armée dès avril 2026.

La branche politique du mouvement a aussi été touchée. Fares al-Nur a annoncé en juin 2026 son départ des fonctions qu’il occupait auprès des FSR et de l’alliance Tasees, en disant qu’il jugeait le projet contraire à l’unité, à la souveraineté et à l’indépendance du Soudan.

Ces départs interviennent dans une guerre qui oppose depuis avril 2023 l’armée soudanaise aux FSR. Fin août 2026, les paramilitaires restaient engagés sur plusieurs fronts, notamment au Darfour, dans le Nil Bleu et au Kordofan.

Les ralliements n’effacent pas non plus les accusations visant des commandants passés dans le camp gouvernemental. Le 10 juin 2026, Human Rights Watch a demandé que les chefs des FSR ayant rejoint l’armée fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites si les preuves le justifient.

Le Committee for Justice a, de son côté, documenté plus de 215 décès de détenus à la prison de Dagris, à Nyala, pendant mai et juin 2026. L’organisation a aussi signalé le transfert de 31 détenus vers l’hôpital de Nyala sans information publique sur leur sort.