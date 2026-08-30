Valérie Bénaïm : des vertiges persistants après son opération de l’otospongiose

Après son opération pour une otospongiose, l’animatrice a expliqué en mars 2026 vivre encore avec des vertiges et une inflammation persistante. Cette maladie de l’oreille provoque surtout une perte auditive progressive et peut nécessiter une chirurgie.

Valérie Bénaïm a déclaré le 12 mars 2026 au Buzz TV qu’elle vivait encore avec des séquelles et des vertiges après son opération pour une otospongiose, tout en ayant repris le travail. L’animatrice dit avoir retrouvé une partie de son audition, sans avoir retrouvé tout son confort quotidien.

Elle avait déjà indiqué en janvier sur W9 avoir récupéré 80 % de son audition. Valérie Bénaïm y évoquait aussi un rejet d’implant et une inflammation persistante, complications qu’elle reliait à l’intervention subie contre cette affection de l’oreille.

L’otospongiose est une maladie de l’os de l’oreille qui touche le plus souvent la zone de l’étrier. Elle provoque surtout une surdité de transmission progressive en bloquant peu à peu la bonne transmission des vibrations sonores.

Souvent familiale et d’origine probablement génétique, cette affection n’est pas classée parmi les maladies auto-immunes. Des acouphènes peuvent l’accompagner et des vertiges sont possibles, même s’ils restent moins fréquents que la baisse de l’audition.

Le traitement de référence est la chirurgie, destinée à améliorer l’audition en restaurant la mobilité de l’étrier. L’intervention peut produire une nette amélioration, mais elle n’exclut ni un échec partiel ni des troubles de l’équilibre après l’opération.

Le 12 mars 2026, Valérie Bénaïm disait ainsi continuer à travailler malgré des vertiges et une inflammation durable, après avoir déjà fait état en janvier d’une récupération auditive partielle.