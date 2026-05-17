Cannes 2026 : Marion Cotillard hurle de douleur après qu’une fan lui écrase le pied, Guillaume Canet intervient

Marion Cotillard a été victime d’un incident sur la Croisette lors de la présentation de Karma au Festival de Cannes 2026 : une admiratrice l’a accidentellement écrasée au pied, provoquant une réaction immédiate de douleur de la comédienne et l’intervention rapide de Guillaume Canet, présent avec elle pour défendre le film hors compétition.

La séquence, relayée en images par Public.fr, montre Marion Cotillard saluant la foule lorsque l’une des personnes massées près du tapis rouge marche sur son pied. L’actrice grimace et laisse échapper un juron partiellement couvert — rapporté par le média comme « La p… ! » — avant que Guillaume Canet n’intervienne pour l’éloigner légèrement et protéger la comédienne de la pression du public autour d’eux.

Après cette brève scène de tension, Marion Cotillard a poursuivi sa présence cannoise et la soirée liée à la présentation du film, toujours selon les images et comptes rendus publiés. Leur fils Marcel, âgé de 15 ans, était également présent lors de la montée des marches, une apparition remarquée des proches de la comédienne et du réalisateur.

Un face-à-face public encadré par l’équipe et la famille

La présence conjointe de Marion Cotillard et Guillaume Canet sur la Croisette s’inscrit dans le contexte professionnel de la promotion de Karma, thriller psychologique réalisé par Guillaume Canet et porté par Marion Cotillard dans le rôle principal. Le film est présenté hors compétition à l’édition 2026 du festival.

Il s’agit de la neuvième collaboration artistique entre les deux artistes. Bien que le couple ait annoncé sa séparation en 2025 après près de vingt ans de vie commune, leur complicité professionnelle s’est affichée lors de cette montée des marches où l’intervention de Guillaume Canet pour protéger la comédienne a été visible dans les images diffusées.

La vidéo de l’incident, diffusée par Public.fr, montre une brève altercation physique liée à l’afflux de spectateurs et de photographes habituels des soirées cannoises, et met en évidence la gestion de la situation par l’équipe entourant les artistes. Aucune information supplémentaire sur d’éventuelles blessures graves n’a été communiquée dans les éléments publiés avec la séquence.

Marcel, le fils du couple, a accompagné sa mère lors de la montée des marches, dans une rare apparition publique à 15 ans, soulignant le caractère familial de cette présentation malgré l’incident survenu devant les caméras et les photographes.

Les images et le compte rendu publiés par Public.fr constituent la source principale des informations disponibles sur cette séquence de la soirée cannoise.