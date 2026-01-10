La suite après la publicité
Nigeria

Werder Brême: saison terminée pour Victor Boniface

Victime d’une grave blessure au genou, l’international nigérian Victor Boniface va subir une opération et manquera l’intégralité de la fin de la saison 2025-2026 en Bundesliga.

Romaric Déguénon
FOOTBALL
L'attaquant nigérian du Bayer Leverkusen, Victor Boniface
Le Werder Brême a officialisé ce samedi l’opération du genou à laquelle sera soumis Victor Boniface, touché lors du dernier match, selon des informations relayées par le Daily Post. Une intervention chirurgicale qui met un terme prématuré à la saison 2025-2026 de l’international nigérian.

Prêté par le Bayer Leverkusen, autre pensionnaire de Bundesliga, l’attaquant de 25 ans restera contractuellement lié au Werder jusqu’au terme de l’exercice en cours, malgré cette longue indisponibilité. Éloigné des terrains depuis le mois de décembre, Boniface aura disputé 11 rencontres de championnat sous les couleurs brêmoises, pour un bilan de deux passes décisives.



