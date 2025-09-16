PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Washington ne voit plus Bogota comme alliée contre le narcotrafic, affirme le président colombien

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Gaza lourdement bombardée après la visite de Marco Rubio à Jérusalem, selon des témoins

États-Unis : Trump place un de ses conseillers à la Réserve fédérale

États-Unis: Donald Trump annonce qu’il signera un décret pour déployer la Garde nationale à Memphis

Lecornu annonce la fin des avantages à vie pour les ex-ministres dès le 1er janvier 2026

Trump affirme que les États-Unis ont frappé un nouveau bateau de «narcoterroristes» vénézuéliens

Football : Samuel Umtiti, défenseur et ex-international, met fin à sa carrière à 31 ans

Des chasseurs britanniques vont rejoindre les missions de l’OTAN en Pologne

Marco Rubio réaffirmera le soutien américain à la «souveraineté» du Qatar lors de sa visite

Venezuela : Nicolas Maduro accuse les États-Unis de préparer une agression militaire

Le ministre danois de la Défense au Groenland pour des manœuvres sans les États-Unis

VOIR TOUS LES FLASHS

Les États-Unis ne considèrent plus la Colombie comme un allié dans la lutte contre le trafic de drogue, a déclaré lundi 15 septembre le président colombien Gustavo Petro. «Les États-Unis nous retirent leur certification (d’allié antidrogue) après la mort de dizaines d’agents de police et de soldats» engagés dans la lutte contre les cartels et les guérillas financés par le narcotrafic, a-t-il annoncé en conseil des ministres. Washington n’a pas encore commenté cette décision, qui, si elle se confirmait, équivaudrait à la suppression d’un soutien américain à la Colombie de plusieurs centaines de millions de dollars par an.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!