Washington ne voit plus Bogota comme alliée contre le narcotrafic, affirme le président colombien

Les États-Unis ne considèrent plus la Colombie comme un allié dans la lutte contre le trafic de drogue, a déclaré lundi 15 septembre le président colombien Gustavo Petro. «Les États-Unis nous retirent leur certification (d’allié antidrogue) après la mort de dizaines d’agents de police et de soldats» engagés dans la lutte contre les cartels et les guérillas financés par le narcotrafic, a-t-il annoncé en conseil des ministres. Washington n’a pas encore commenté cette décision, qui, si elle se confirmait, équivaudrait à la suppression d’un soutien américain à la Colombie de plusieurs centaines de millions de dollars par an.