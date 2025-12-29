Accueil En Brève Washington a frappé un quai abritant des bateaux accusés de narcotrafic au Venezuela (Trump)

Donald Trump a confirmé lundi 29 décembre que les États-Unis avaient détruit une zone de mise à quai utilisée, selon Washington, pour charger des bateaux impliqués dans le narcotrafic au Venezuela, une action qui pourrait constituer la première frappe terrestre rendue publique depuis le lancement de la campagne militaire américaine contre le trafic de drogue en Amérique latine. Interrogé vendredi au sujet d’une allusion à cette frappe, le président, depuis la Floride, a déclaré : « Il y a eu une grande explosion sur la zone de mise à quai où ils chargent les bateaux de drogue. Nous avons donc frappé tous les bateaux et maintenant nous frappons la zone… et ça n’est plus là. » Il n’a toutefois pas précisé le lieu exact de l’attaque ni qui a conduit l’opération, se contentant d’affirmer que cela s’était produit « sur le rivage ».