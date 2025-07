Visite officielle à Cotonou: Bassirou Diomaye Faye justifie son arrivée tardive au Bénin

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est arrivé ce mardi en fin d’après-midi à Cotonou, dans le cadre d’une visite officielle au Bénin. Il s’agit de sa première visite dans le pays depuis son élection à la tête du Sénégal, le 24 mars 2024. Ce déplacement marque un tournant dans les relations bilatérales entre Dakar et Cotonou, longtemps jugées timides malgré les liens historiques entre les deux États.

Reçu à la présidence de la République du Bénin, à la Marina, par son homologue Patrice Talon, le président sénégalais a pris part à un tête-à-tête de haut niveau suivi d’une déclaration conjointe devant la presse à 19 heures, heure de Cotonou.

Interrogé sur le retard de sa visite, Bassirou Diomaye Faye a tenu à lever toute équivoque :

« Le Bénin figurait en très bonne place dans le calendrier de ces visites-là. Malheureusement, des contraintes d’agenda […] n’ont pas permis à ce que la visite puisse être déroulée au moment où je le voulais », a-t-il expliqué, en référence à la tournée ouest-africaine qu’il avait entamée peu après sa prise de fonctions, et au cours de laquelle le Bénin n’avait pas été visité, suscitant de nombreuses interrogations.

Un agenda marqué par la coopération et la stabilité régionale

Au cœur des échanges entre les deux chefs d’État figurent plusieurs sujets stratégiques : le renforcement des relations bilatérales, la sécurité sous-régionale, la coopération économique, ainsi que les grands enjeux liés à la CEDEAO et à la stabilité politique en Afrique de l’Ouest.

Selon des sources diplomatiques, les deux dirigeants ont abordé la nécessité d’une synergie entre les pays côtiers et les États sahéliens face aux défis sécuritaires croissants, notamment la menace terroriste et les trafics transfrontaliers. Les questions de commerce, d’énergie et de mobilité régionale ont également été évoquées, dans l’optique d’une intégration économique plus poussée entre le Sénégal et le Bénin.

Une visite symbolique et politique

Cette visite de Diomaye Faye au Bénin intervient dans un contexte régional complexe, où plusieurs pays ouest-africains, dont le Sénégal, s’efforcent de redessiner leur diplomatie à l’aune des recompositions politiques et des appels à plus de souveraineté. Elle vise aussi à renforcer l’axe Dakar-Cotonou dans une sous-région marquée par des défis communs, tant en matière de gouvernance que de développement durable.

La déclaration conjointe des deux chefs d’État a mis en avant une volonté partagée de « travailler en intelligence » pour construire une coopération plus dynamique, au service des peuples.