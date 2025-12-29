Accueil En Brève Visite du président somalien en Turquie le 30 décembre, quatre jours après la reconnaissance israélienne du Somaliland

Le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud se rendra en Turquie mardi 30 décembre, a annoncé la présidence turque, quatre jours après la reconnaissance par Israël du Somaliland. Selon Burhanettin Duran, directeur de la communication de la présidence turque, les entretiens comprendront la situation actuelle en Somalie dans la lutte contre le terrorisme, les mesures engagées par le gouvernement fédéral somalien pour parvenir à l’unité nationale et les questions d’actualité régionale, a-t-il indiqué sur X.