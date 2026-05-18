Vincent (Tout le monde veut prendre sa place) révèle être en couple avec une ancienne candidate

Le 13 mai 2026, l’émission Tout le monde veut prendre sa place sur France Télévisions a réservé une surprise inattendue à ses téléspectateurs. Vincent, candidat emblématique du jeu, a dévoilé en direct une révélation personnelle : il a trouvé l’amour grâce à l’émission. Cette annonce est intervenue au cours d’un parcours déjà remarquable, qui a su captiver un large public depuis plusieurs mois. Au-delà de ses performances en culture générale, Vincent a ainsi révélé que cette aventure télévisée a profondément bouleversé sa vie privée, marquant un tournant inédit dans l’histoire du programme.

Depuis son premier passage dans Tout le monde veut prendre sa place le 6 septembre 2025, Vincent s’est imposé comme l’un des concurrents les plus remarquables du jeu. Professeur d’histoire-géographie âgé de 35 ans, il a fait preuve d’une rigueur et d’une culture impressionnantes qui lui ont permis d’atteindre les sommets. Après huit mois de compétition, il cumule déjà plus de 200 000 euros de gains, faisant de lui le deuxième plus grand champion en termes de rémunération de l’émission. Ce parcours exceptionnel est désormais suivi quotidiennement par les téléspectateurs, qui saluent sa constance et son savoir remarquable.

Cet exploit ne se limite toutefois pas à ses réussites davant le pupitre de quiz. Lors de sa dernière émission, Vincent a surpris l’animateur Cyril Féraud — à la fois ému et amusé — en partageant un secret intime : sa nouvelle relation sentimentale, née entre les murs du plateau. Ce témoignage personnel a immédiatement conquis les fans et suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, prouvant que cette aventure télévisée recèle parfois bien plus que de simples trophées.

Une romance née sur le plateau

Lors de l’émission diffusée ce mercredi 13 mai, Vincent a tenu à confier une vérité qui transcende sa quête initiale du fauteuil rouge. « En venant dans cette émission, je n’avais qu’un seul rêve : celui de prendre le fauteuil. Et finalement, j’ai trouvé mieux que le fauteuil : j’ai trouvé l’amour ! », a-t-il déclaré avec sincérité. Cette confession a ensuite été chaleureusement accueillie par Cyril Féraud, qui a félicité son champion et manifesté son intérêt pour cette histoire qui sortait des sentiers battus du jeu télévisé.

Vincent a précisé qu’il s’agit d’une ancienne candidate ayant également participé à Tout le monde veut prendre sa place. Même s’il demeure discret sur l’identité de cette jeune femme et les détails précis de leur rencontre, il a exprimé sa joie naissante dans une interview accordée à Télé-Loisirs. « Elle m’a tapé dans l’œil et je lui ai tapé dans l’œil. Je ne m’y attendais pas du tout », a-t-il expliqué, témoignant de la spontanéité et de l’intensité de cette connexion. Le champion préfère cependant garder une certaine pudeur et ne divulgue ni le nom de sa compagne, ni la date exacte de sa participation, ni les circonstances du rapprochement.

L’évolution rapide et discrète de leur relation tranche avec la célébrité grandissante de Vincent, désormais très exposé médiatiquement. Ce choix de confidentialité souligne l’importance qu’il accorde à cette histoire, tout en préservant un espace privé au sein d’un univers où chaque détail est souvent scruté par le public.

De son côté, Cyril Féraud a également partagé ses impressions sur cette révélation, exprimant son bonheur et son admiration pour la trajectoire de Vincent. Lors d’une interview avec Télé-Loisirs, l’animateur a confié : « J’étais tellement heureux. Ce qui lui arrive est une très belle histoire. En plus du rêve qu’il vit de participer à l’émission, il a trouvé l’amour sur le plateau avec une candidate. C’est une histoire de film ». Il a aussi indiqué qu’il connaissait cette relation depuis quelque temps et avait laissé Vincent libre de révéler cette information en temps voulu.