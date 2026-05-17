Shaquille O’Neal : son classement des plus belles femmes enflamme Internet

Shaquille O’Neal a relancé les débats sur les réseaux sociaux après avoir dévoilé, lors d’un échange avec Funny Marco, la liste des cinq femmes qu’il considère comme les plus belles rencontrées dans sa vie. Holly Robinson Peete, Shari Headley, Halle Berry, Jennifer Lopez et Karrueche Tran composent ce classement très commenté, tandis que Rihanna n’apparaît qu’en mention honorable.

Cinq noms. Pas des stars tirées d’un magazine, pas des visages croisés sur un écran. Des femmes que Shaquille O’Neal a regardées en face, dans la vraie vie, et dont la beauté l’a visiblement marqué pour longtemps. C’est lors d’une conversation avec le créateur de contenu Funny Marco que l’ex-pivot des Lakers, membre du Hall of Fame NBA et quadruple champion, a livré son palmarès personnel avec la tranquillité de quelqu’un qui sait exactement ce qu’il dit. Holly Robinson Peete en tête, suivie de Shari Headley, Halle Berry, Jennifer Lopez et Karrueche Tran. Et Rihanna, placée en mention honorable. La liste a enflammé les réseaux sociaux en quelques heures.

Ce qui rend ce classement singulier, c’est précisément cette condition posée par Shaq lui-même : toutes ces femmes, il les a rencontrées en personne. Pas de sélection abstraite, pas de beauté fantasmée à distance. Une intimité du regard qui donne au palmarès une texture particulière, presque romanesque. Et comme souvent avec lui, derrière la légèreté apparente se cachent des souvenirs bien précis.

Shari Headley, actrice révélée par le film Un prince à New York, occupe la deuxième place de ce classement. Et Shaq avait déjà raconté, lors d’un épisode de son propre podcast, l’histoire derrière ce souvenir. Un soir de match au Madison Square Garden, alors qu’il s’échauffait sur la ligne des lancers francs, l’actrice était entrée en tribune. Leurs regards s’étaient croisés, elle lui avait adressé un petit clin d’œil discret, et le colosse de 2,16 mètres avait aussitôt rejoint le cercle des joueurs avec une consigne ferme pour ses coéquipiers: lui passer le ballon à chaque possession, quoi qu’en dise le coach. Il avait ensuite dominé les Knicks avec une ardeur inhabituelle, cherchant après chaque panier le regard de celle qui l’avait involontairement propulsé.

Pour Rihanna, la déférence de Shaq est connue des initiés. Il a pris sa défense publiquement à plusieurs reprises au fil des années, ce qui explique que sa présence dans cette liste n’ait surpris personne parmi ses fans de longue date. La voir en simple mention honorable plutôt qu’en tête du classement a en revanche suscité quelques débats, certains y voyant une forme de provocation délibérée.

Shaq sous pression, Shaq debout

Pendant que la Toile s’échauffe autour de son palmarès, Shaquille O’Neal fait face à une autre forme de turbulence. Sa présence sur Inside the NBA, l’émission d’analyse désormais diffusée sur ESPN après des décennies sur TNT, est remise en question par le journaliste sportif Bill Simmons. Ce dernier a soutenu publiquement que Shaq semblait ne plus suivre le basketball à un niveau suffisamment sérieux, citant notamment un moment où O’Neal aurait paru ne pas reconnaître un joueur en rotation lors d’un débriefing d’après-match.

La critique a résonné, mais elle n’a pas éteint l’attachement du public à la figure de Shaq. Nombreux sont ceux qui continuent de défendre sa présence à l’antenne, estimant que son charisme naturel et son humour font partie intégrante de ce qui rend l’émission vivante. Shaq, lui, a promis de dominer les ondes lors des playoffs, avec la sérénité d’un homme qui a traversé bien d’autres orages.

Voilà ce qui est fascinant avec Shaquille O’Neal. Il a raccroché ses chaussures il y a plus de quinze ans, mais ses prises de parole continuent de générer des millions de réactions à chaque fois qu’il ouvre la bouche. Un classement de cinq noms prononcé dans un podcast suffit à enflammer une journée entière sur les réseaux. Non pas parce qu’il cherche le scandale, mais parce qu’il dit ce qu’il pense, sans filtre et sans calcul. C’est une rareté dans un monde médiatique où chaque déclaration est pesée, reformulée, édulcorée. Shaq reste Shaq. Et cela, visiblement, ne lasse pas.