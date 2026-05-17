Thomas Sotto quitte RTL après son accident de la route en début d’année

Thomas Sotto a annoncé ce dimanche soir son départ de la matinale de RTL à la fin de la saison en cours. Après deux années passées aux commandes de cette tranche phare de la station, le journaliste de 52 ans met ainsi un terme à cette collaboration qui l’avait ramené à RTL début 2024. Cette décision intervient quelques mois seulement après un grave accident de vélo qui l’avait contraint à une pause forcée, suscitant de nombreuses interrogations sur la suite de sa carrière médiatique.

Le journaliste a officialisé cette cessation de contrat via ses réseaux sociaux, exprimant à la fois « une forme de tristesse » et une reconnaissance profonde envers ses équipes. Dans son message, il a salué la rédaction, les chroniqueurs ainsi que les techniciens qui ont accompagné cette aventure. Thomas Sotto a également rendu hommage à Amandine Bégot, avec qui il avait partagé le lancement de ce qu’il qualifie d’« acte 1 » de son retour à la matinale.

Ce départ de Thomas Sotto, qui avait succédé à Yves Calvi en 2024, marque une nouvelle étape dans une carrière riche en rebondissements. Le journaliste est en effet habitué aux mouvements fréquents, après une période à la tranche du 18/20 sur RTL entre 2019 et 2021, qu’il avait quittée pour rejoindre France Inter. Son expérience sur la matinale n’est pas une nouveauté puisqu’il avait déjà animé ce créneau pour Europe 1 auparavant, donnant une certaine continuité à son parcours radiophonique.

Un parcours médiatique pluriel et une incertitude sur la suite

En complément de ses engagements radio, Thomas Sotto s’est également illustré sur le petit écran. Depuis plusieurs mois, il a renoué avec le groupe M6 en présentant des documentaires historiques, renouant ainsi avec une maison qu’il avait fréquentée entre 2011 et 2014 en animant le magazine Capital. Ces dernières années, il s’est également imposé comme une figure clé du service public télévisé. Il a notamment assuré les fonctions de joker de Laurent Delahousse sur France 2, tout en étant aux commandes de plusieurs émissions politiques de référence telles que L’émission politique, Vous avez la parole et Complément d’enquête. Il a aussi co-animé Télématin avec Julia Vignali, puis Marie Portolano, jusqu’en 2024.

Cette trajectoire variée renforce l’impression d’un journaliste en mouvement constant, cherchant sans doute à saisir de nouvelles opportunités. Les raisons précises de ce départ de RTL ne sont pas encore éclaircies, mais le contexte récent témoigne d’une volonté de changement et d’évolution dans ses choix professionnels.

Quant à son avenir immédiat, de nombreuses hypothèses circulent dans les milieux médiatiques. L’une des pistes les plus évoquées est un éventuel retour à franceinfo. La station publique a récemment restructuré sa matinale, sous la direction d’Agnès Vahramian, avec plusieurs départs clés comme celui de Jérôme Chapuis et Paul Larrouturou. François-Xavier Ménage et Maxime Switek, pressentis pour certains postes, ont décliné les propositions. Dans ce contexte, Thomas Sotto est présenté comme un candidat potentiel pour intégrer cette nouvelle formule et contribuer à relancer la matinale de franceinfo.