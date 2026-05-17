Philippe Etchebest signe une tribune pour soutenir les jeunes agriculteurs et réclamer des mesures radicales

Philippe Etchebest, célèbre chef cuisinier et visage emblématique de l’émission Cauchemar en cuisine, s’impose une nouvelle fois comme un ardent défenseur du monde agricole français. Le dimanche 17 mai, il a co-signé une tribune publiée dans Le Monde, accompagnée d’une cinquantaine d’autres grands chefs étoilés, appelant à un soutien renforcé des jeunes agriculteurs. Ces professionnels de la gastronomie réclament une réforme profonde des aides publiques, estimant que les aides actuelles ne sont pas suffisantes pour encourager la relève agricole et garantir une agriculture durable et pérenne.

Le collectif de chefs met en lumière les difficultés croissantes auxquelles font face les jeunes exploitants agricoles. Dans leur tribune, ils soulignent le poids écrasant de la compétitivité basée uniquement sur la quantité, au détriment de la qualité et de la durabilité. Ils appellent de leurs vœux une politique agricole plus équitable, capable de préserver les richesses naturelles et de valoriser un modèle agricole respectueux de l’environnement et des territoires. Cette prise de position intervient dans un contexte tendu, marqué par des débats intenses sur la taille des exploitations et la viabilité économique des fermes familiales en France.

Plus particulièrement, Philippe Etchebest et ses collègues jugent insuffisantes les politiques actuelles portées par le ministère de l’Agriculture, incarné par Annie Genevard. Ils estiment que les mesures engagées tardent à favoriser la transition vers un modèle agricole plus durable, en continuant à privilégier la productivité à outrance. Cette critique se fonde notamment sur des propos récents d’Annie Genevard, qui a évoqué une problématique liée à la taille trop grande de certaines exploitations agricoles françaises, une analyse contestée par plusieurs experts et chefs, dont Thierry Marx, un autre membre signataire de la tribune.

Un fonds national et une réforme fiscale pour soutenir la relève agricole

Dans leur tribune, Philippe Etchebest et les autres chefs dénoncent la fragilité grandissante des agriculteurs français, exacerbée par la dégradation des terres agricoles. Ils pointent du doigt les effets néfastes de l’utilisation intensive d’intrants chimiques, l’érosion des sols, la pollution et l’étalement urbain qui réduisent considérablement la surface agricole utile en France. Selon eux, ce phénomène menace non seulement la pérennité des champs, mais aussi celle des exploitants eux-mêmes.

Face à ces enjeux, le collectif propose deux mesures majeures. Premièrement, la création d’un fonds national citoyen, abondé par l’épargne publique et privée, destiné à soutenir financièrement les jeunes agriculteurs dans l’acquisition ou la préservation de terres agricoles. Ce fonds aurait vocation à protéger les exploitations contre la spéculation foncière et à faciliter la transmission des fermes familiales.

Deuxièmement, ils réclament une réforme fiscale spécifiquement orientée vers l’agriculture durable. Ce dispositif consisterait en une réduction d’impôt ciblée, dite « fléchée », pour encourager les investissements dans des outils et méthodes ayant une réelle valeur ajoutée à la ferme, en matière de respect environnemental et de qualité de production. Ces initiatives contribueraient à rééquilibrer un secteur soumis à de fortes pressions économiques et environnementales.

Invité à présenter cette tribune lors de l’émission Vivement dimanche animée par Michel Drucker, Philippe Etchebest espère voir ses propositions prendre place dans le débat public, notamment à l’approche des échéances électorales futures. Le soutien actif des chefs cuisiniers à la cause agricole témoigne d’une prise de conscience large sur la nécessité de repenser la politique agricole française pour assurer une relève stable et respectueuse des écosystèmes.