Sofia Essaïdi s’effondre en évoquant la perte de sa mère face à Isabelle Ithurburu

Sofia Essaïdi, révélée par la troisième saison de la Star Academy, s’est livré avec émotion sur la perte de sa mère lors d’une interview diffusée dans l’émission 50’ Inside le samedi 16 mai. L’artiste, aujourd’hui aussi actrice et mère, a évoqué en larmes la crainte qui l’a habitée toute sa vie et la douleur du deuil, tout en rappelant la place centrale qu’occupait sa mère dans son parcours artistique.

Connue pour avoir été la muse du chorégraphe Kamel Ouali dans la comédie musicale Cléopâtre, Sofia Essaïdi a poursuivi sa carrière en élargissant son champ d’activité : elle incarne désormais des rôles au cinéma et à la télévision. À partir du lundi 18 mai, elle tient le rôle principal dans la série L’Eté 36, diffusée sur TF1, aux côtés de Nolwenn Leroy, Constance Gay et Julie de Bona. C’est dans ce contexte professionnel qu’elle était invitée par Isabelle Ithurburu pour revenir sur des confidences personnelles antérieures.

Au cours de l’entretien, la journaliste a rappelé une phrase que l’interprète avait prononcée dans une précédente interview : « J’ai toujours eu une peur immense de perdre ma famille, et ça continue, c’est presque maladif« . Sofia Essaïdi a confirmé que cette peur s’était matérialisée récemment et a été submergée par l’émotion.

La peur de perdre sa famille

Face à l’animateur, l’actrice a dit sobrement : « C’est arrivé » puis, en larmes, a précisé : « J’ai vécu la chose qui me faisait le plus peur : perdre ma mère« . Elle s’est excusée à plusieurs reprises au cours de l’échange, expliquant être traversée par « deux émotions très fortes ».

Sofia Essaïdi a décrit la consolation qu’elle tire du fait que sa mère a été témoin de ses succès : « Ce qui m’a consolée énormément, c’est de me dire qu’elle a vécu [mon succès] parce qu’elle était vraiment avec moi. Je pense que Cléopâtre, elle l’a vu 150 voire 200 fois. Je suis très heureuse de me dire qu’elle a vécu une partie de mon rêve« .

Elle a aussi qualifié le décès comme une rupture dramatique dans son existence : « Ça a été une déflagration dans la vie. Et c’est vrai que c’est ce qui me faisait le plus peur en étant gamine. Ça a été absolument atroce« , a-t-elle confié, témoignant de l’ampleur du choc personnel.

Tout au long de sa carrière, sa mère avait occupé une place de soutien et de repère. Sofia Essaïdi a rappelé que celle-ci n’hésitait pas à la recadrer lorsque nécessaire et qu’elle avait été présente « vraiment depuis le début » de son parcours. Ces propos soulignent la dimension familiale et affective qui a accompagné ses choix professionnels depuis sa révélation au grand public.

L’entretien, diffusé le 16 mai dans 50’ Inside, met en lumière la manière dont la double trajectoire artistique et personnelle de l’artiste — de la scène de la Star Academy aux plateaux de tournage — reste indissociable du lien à sa mère et de la douleur liée à sa disparition.