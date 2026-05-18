Survivor Greece : Stavros Floros amputé après avoir été percuté par un bateau

Un candidat de 21 ans de « Survivor Greece » a été gravement blessé en République dominicaine après avoir été percuté par un bateau lors d’une sortie de pêche sous-marine entre deux séquences de tournage. L’accident, survenu dans une zone fréquentée par des embarcations touristiques, a nécessité une amputation partielle de la jambe gauche et entraîné la suspension de la diffusion du programme en Grèce.

Selon la société de production turque AcunMedya et les informations relayées par les médias internationaux, le candidat, identifié comme Stavros Floros, se trouvait à proximité du site de tournage lorsqu’un bateau l’a heurté. Les hélices du moteur hors-bord l’auraient touché, causant des blessures sévères aux membres inférieurs. Les secours présents sur place ont pris en charge la victime avant son évacuation vers un établissement médical.

Les équipes médicales ont procédé à une amputation partielle de la jambe gauche et signalé un traumatisme important à la cheville droite. Les autorités médicales ont qualifié son état de « grave mais stable » et indiqué que ses jours ne seraient plus en danger. La production et le diffuseur ont annoncé la prise en charge des soins et du suivi médical du candidat.

Suspension de la diffusion et réactions des acteurs du programme

La chaîne SKAI, qui diffuse Survivor Greece, a annoncé la suspension de la diffusion « jusqu’à nouvel ordre ». Dans son communiqué, le diffuseur a précisé vouloir accompagner le candidat dans ses soins et sa rééducation, précisant toutefois que la gestion opérationnelle du tournage est assurée par AcunMedya.

Le tournage se déroule en République dominicaine, lieu d’accueil fréquent pour les formats d’aventure étrangers qui mobilisent des équipes techniques internationales. La présence d’embarcations touristiques dans la zone où s’est produit l’accident a été évoquée par la production comme un élément des circonstances de l’incident.

Ce drame a suscité une forte émotion en Grèce, où Survivor figure parmi les programmes de divertissement les plus suivis. Diffusée sur la chaîne SKAI, l’émission réunit chaque saison des millions de téléspectateurs et implique des déplacements et des tournages à l’étranger pour certaines éditions.

Les télés-réalités d’aventure ont déjà connu par le passé des accidents graves. En France, le tournage de Koh-Lanta a été marqué en 2013 par la mort du candidat Gérald Babin, victime d’un arrêt cardiaque. En 2015, le tournage de l’émission Dropped s’est soldé par un accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à dix personnes, dont les sportifs Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine.

La société de production AcunMedya a communiqué sur l’accident aux médias internationaux et les autorités dominicaines ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’événement.