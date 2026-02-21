Vincent Dedienne sur ses parents adoptifs : « Je ne m’étais jamais dit… »

Vincent Dedienne est devenu en quelques années l’un des visages les plus reconnaissables de l’humour et du théâtre français, mêlant scènes, plateaux télé et cinéma tout en restant discret sur sa vie privée. Connu pour son humour décalé et sa présence multiple — chroniques radio, émissions télévisées, one‑man‑shows récompensés et rôles à l’écran — il a évoqué à de rares reprises son enfance et le fait d’avoir été adopté, notamment lors d’une interview marquante en 2014 chez Thierry Ardisson.

Formé au théâtre et au one‑man‑show, Vincent Dedienne suit un cursus à l’École nationale supérieure d’art dramatique de la Comédie de Saint‑Étienne, où il affine son jeu et son style. C’est au début des années 2010 qu’il franchit une étape significative : il remplace Stéphane De Groodt dans Le Supplément sur Canal+. Malgré des débuts présentés comme timides, il se fait rapidement remarquer pour des vannes au ton caustique et un registre parfois gauche qui le rapproche, dans l’esprit, de certains de ses contemporains comme Jérôme Commandeur ou, dans une moindre mesure, Paul Mirabel.

Par la suite, son parcours multiplie les plateformes : des chroniques sur France Inter, une collaboration avec Yann Barthès dans Quotidien sur TMC, et des spectacles salués par le public et la profession. Son one‑man‑show S’il se passe quelque chose… lui vaut un Molière de l’humour, distinction qui confirme sa place sur la scène comique ; Un soir de gala confirmera son succès quelques années plus tard. Parallèlement, il multiplie les rôles au théâtre et au cinéma, apparaissant notamment aux côtés de Jonathan Cohen dans Premières vacances et dans la série La Flamme sur Canal+. Il participe aussi à la version française de LOL, qui rit sort ! sur la plateforme Amazon, apparaît dans Le Grand Restaurant et figure dans le documentaire du chanteur Vincent Delerm, Je ne sais pas si c’est tout le monde.

Des confidences publiques et des silences volontaires

Sur sa vie privée, Vincent Dedienne choisit la retenue. Lors d’une émission en 2014, il est invité de Salut les Terriens ! animé par Thierry Ardisson, et le sujet de son adoption par un couple hétérosexuel est abordé. La question surgit dans un échange mêlant humour et sérieux : Ardisson évoque la figure conservatrice de Christine Boutin, qualifiée dans l’émission de « figure de la droite dure et chrétienne », et lance une boutade à propos d’un éventuel dîner entre les deux.

Dans ce contexte, Dedienne confirme être un enfant adopté et se déclare ouvertement homosexuel, position qu’il aborde régulièrement dans ses spectacles et dans son engagement contre l’homophobie. Au fil de l’entretien, les échanges prennent des tours humoristiques et réflexifs : après une remarque d’Ardisson sur la difficulté supposée pour ses parents adoptifs du fait qu’il soit gay, Dedienne réplique en évoquant Laurent Ruquier, provoquant l’hilarité sur le plateau. Il qualifie ensuite ses parents adoptifs d’“adorables”, puis, invité à réfléchir à une formule lancée par l’animateur — “Quand on est orphelin, ça fait du bien d’être adopté par le public” — il reconnaît avec sérieux : “Je ne m’étais jamais dit la phrase comme ça, oui.”