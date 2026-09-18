Vert et violet : le duo vif que des accessoires neutres équilibrent

À Lusaka, Sophie d’Édimbourg a associé une robe vert citron à une ceinture violette, avec des espadrilles beiges et peu d’accessoires. Une façon très lisible d’adopter le color clash sans multiplier les effets.

À Lusaka, le 14 septembre, Sophie d’Édimbourg a porté une robe midi vert citron ARossGirl x Soler, resserrée par une ceinture violette. Le contraste est franc, mais la silhouette reste nette grâce à une coupe simple et des accessoires neutres. Le color clash paraît soudain beaucoup moins intimidant.

Marie Claire relève que les associations de couleurs inattendues se multiplient en 2026, du rouge avec le violet au cobalt avec le jaune beurre. Le vert chartreuse fait lui aussi partie des tons très visibles cette année. Dans la tenue zambienne de la duchesse, une couleur occupe l’essentiel de la silhouette tandis que la seconde reste concentrée à la taille.

Les espadrilles beiges Penelope Chilvers et les bijoux dorés évitent d’ajouter un troisième bloc très saturé. Woman & Home souligne aussi ce choix d’accessoires minimalistes. Pour transposer l’idée, le violet peut rester sur une ceinture, un foulard ou une paire de boucles lorsque le vert domine déjà la tenue.

Les détails africains ne disparaissent pas pour autant. Sophie portait des boucles vertes de Kazuri Beads, maison basée à Nairobi, ainsi qu’une bague Africa de la créatrice Giulia Barela. Les bijoux reprennent la palette ou la réchauffent sans concurrencer le duo principal.

La tournée en Zambie, prévue du 14 au 19 septembre, replace aussi ce choix vestimentaire dans un programme tourné vers les femmes et les savoir-faire locaux. Le lendemain, Sophie a rencontré des dirigeantes zambiennes puis visité Jewel of Africa, entreprise familiale fondée en 1992 qui travaille des pierres du pays avec un accent sur la traçabilité et l’approvisionnement direct.

Le séjour se poursuit jusqu’au 19 septembre. Sophie a ensuite troqué le duo vert-violet pour une robe blanche Soler à motifs multicolores lors de rencontres avec des dirigeantes d’entreprise et d’une visite de Jewel of Africa, fondée à Lusaka en 1992.