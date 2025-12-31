Accueil En Brève Venezuela : le président colombien accuse Washington d’avoir bombardé une usine de cocaïne à Maracaibo

Venezuela : le président colombien accuse Washington d’avoir bombardé une usine de cocaïne à Maracaibo

Le président colombien Gustavo Petro a affirmé mardi 30 décembre que les États-Unis avaient bombardé une fabrique de cocaïne dans le port de Maracaibo, à l’ouest du Venezuela. Sur le réseau social X, il a écrit : «Nous savons que Trump a bombardé une fabrique, à Maracaibo, nous craignons qu’on y mélange la pâte de coca pour en faire de la cocaïne». Cette déclaration intervient après la confirmation par le président américain Donald Trump d’une première frappe américaine sur la côte vénézuélienne, sans que le lieu exact n’ait été précisé.