Venezuela: Delcy Rodriguez annonce une amnistie générale qui sera présentée à l’Assemblée nationale

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a annoncé vendredi 30 janvier lors d’une déclaration devant le Tribunal suprême de justice (TSJ) l’initiative d’une loi d’amnistie générale couvrant « toute la période de violence politique de 1999 à aujourd’hui ». Moins d’un mois après la capture du président Nicolás Maduro, l’exécutif a indiqué que ce texte sera soumis à l’Assemblée nationale. L’ONG Foro Penal, spécialisée dans la défense des détenus politiques, recense au moins 711 prisonniers politiques dans le pays, dont 65 étrangers.

La prise de parole de Delcy Rodríguez a eu lieu dans l’enceinte du TSJ, organe judiciaire de première instance dans le système juridique vénézuélien. Elle s’est présentée comme responsable intérimaire de l’État et a annoncé la promotion d’un texte législatif d’amnistie qui, selon ses propos, vise à traiter des incidents qualifiés de « violence politique » depuis l’arrivée au pouvoir d’Hugo Chávez en 1999 jusqu’à aujourd’hui.

Selon la déclaration officielle, le projet de loi sera transmis à l’Assemblée nationale pour examen et adoption. Aucune date précise n’a été fournie pour le dépôt formel du texte ni pour son examen parlementaire, et les modalités concrètes de l’application de l’amnistie — bénéficiaires, critères d’éligibilité, procédures judiciaires à suspendre ou à annuler — n’ont pas été détaillées au moment de l’annonce.

Cadre juridique annoncé et chiffres des détenus politiques

Delcy Rodríguez a annoncé vouloir « promouvoir une loi d’amnistie générale couvrant toute la période de violence politique de 1999 à aujourd’hui », formule qu’elle a prononcée à la tribune du TSJ. La compétence pour élaborer et adopter une telle loi relève de l’Assemblée nationale, organe législatif chargé d’examiner les projets en vertu des procédures constitutionnelles vénézuéliennes. L’annonce souligne l’intention de présenter formellement un projet de loi, sans pour autant livrer les textes légaux ou amendements proposés.

L’ONG Foro Penal, qui documente les cas de détentions à caractère politique au Venezuela, publie régulièrement des décomptes et des rapports sur les prisonniers et les procédures judiciaires engagées. Selon son dernier décompte cité lors de l’annonce, le pays compterait au moins 711 prisonniers politiques, parmi lesquels figurent 65 personnes de nationalité étrangère. Foro Penal se présente comme une organisation non gouvernementale spécialisée dans l’assistance juridique, la documentation des arrestations et la défense des droits des personnes détenues pour des motifs politiques.

À la lumière des informations rendues publiques vendredi, la portée précise de l’amnistie annoncée et son impact sur les dossiers judiciaires en cours restent à définir. L’annonce intervient dans un contexte politique marqué par la récente capture du président Nicolás Maduro et par des tensions persistantes au sujet des détentions à caractère politique au Venezuela