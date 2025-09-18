Vendredi, l’ONU vote au Conseil de sécurité sur des sanctions contre l’Iran

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se prononcer vendredi 19 septembre sur la réimposition éventuelle de sanctions contre Téhéran, une décision issue d’une procédure lancée par la France, le Royaume‑Uni et l’Allemagne, qui attendent toujours des engagements de l’Iran sur son programme nucléaire, ont indiqué des sources diplomatiques. Fin août, le trio européen, connu sous le nom d’E3, a activé le mécanisme de « snapback » prévu par l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 (JCPOA) et entériné par une résolution du Conseil, permettant le rétablissement des sanctions onusiennes contre Téhéran.