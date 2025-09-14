Vatican: Léon XIV souffle ses 70 bougies sous les acclamations des fidèles

PAR PAYS
Le pape Léon XIV, qui a célébré son 70e anniversaire dimanche 14 septembre, a remercié les fidèles venus par milliers place Saint-Pierre au Vatican à l’issue de la prière de l’Angélus, certains brandissant des pancartes pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. «Très chers, il semble que vous savez que j’ai 70 ans aujourd’hui», a-t-il lancé en souriant aux fidèles, puis, sobrement, «Je rends grâce au Seigneur, à mes parents et je remercie tous ceux qui ont eu une pensée pour moi dans la prière», a conclu le souverain pontife en applaudissant la foule, selon l’AFP.

