Usher défend Diddy et affirme qu’il a été « dépeint de manière erronée »

Sean « Diddy » Combs a été au centre d’un procès pour trafic sexuel. Les récits des personnes qui ont témoigné sur les actes qu’elles attribuent au producteur et à d’autres femmes ont suscité une vive émotion dans l’opinion publique.

De nombreux témoignages présentés au dossier ont qualifié Combs de prédateur sexuel.

La couverture médiatique de l’affaire a également mis en lumière la prise de position du chanteur Usher, qui, dans une interview donnée à Forbes, a défendu le rappeur en affirmant qu’il avait été présenté sous un jour trompeur.

Peine prononcée contre Sean « Diddy » Combs

En octobre 2025, le fondateur de Bad Boy Records a été condamné à 50 mois de prison après sa condamnation pour deux chefs liés au transport en vue de prostitution.

Sa remise en liberté est programmée pour avril 2028. Au terme du procès pénal, il a été reconnu non coupable des accusations de complot et de trafic sexuel.

Cette relaxe sur certains chefs d’accusation lui a évité des poursuites plus graves qui auraient pu entraîner une durée d’emprisonnement nettement supérieure.

Dans l’entretien accordé à Forbes, Usher a déclaré qu’il estimait que certaines personnalités faisaient l’objet d’une persécution et que la portée de leurs apports n’était pas toujours reconnue. Il a assuré n’avoir rien à reprocher à Sean Combs au regard de son expérience personnelle, tout en nuançant qu’il ne prétendait pas à la perfection de quiconque.

Il a ajouté que beaucoup de personnes avaient tiré profit de l’œuvre de Combs et qu’il choisissait de se remémorer ses réussites. Selon lui, son propre apprentissage entrepreneurial avait été nourri par l’observation des succès et du positionnement de Combs.

Le procès avait été ouvert en mai 2025. Trente-quatre témoins ont porté des accusations contre Combs, évoquant notamment du trafic de drogue ainsi que des violences physiques et sexuelles.

Un épisode central du dossier concernait une agression présumée en 2016 visant sa compagne, Cassandra Ventura, qui a témoigné pendant quatre jours. Après ces déclarations, les avocats de Combs ont reconnu devant le jury l’existence d’antécédents de violences conjugales de leur client, tout en rappelant qu’il n’était pas poursuivi pour ce fait précis.