Urban hiking : comment adopter cette marche fitness à Cotonou sans salle de sport

À la rentrée 2026, l’urban hiking remet la marche soutenue au goût du jour. À Cotonou, cette pratique simple peut s’intégrer au quotidien avec quelques précautions de bon sens.

L’« urban hiking », ou randonnée urbaine, s’impose comme l’une des pratiques fitness mises en avant pour la rentrée 2026. Le principe est simple : marcher d’un bon pas en ville, sur un parcours choisi à l’avance, en transformant rues, places et espaces publics en terrain d’activité physique, sans abonnement en salle ni équipement complexe. Ce 8 septembre, Cosmopolitan la met notamment en avant dans sa sélection « Sports outdoor » de rentrée.

Le sujet tombe à point nommé au Bénin. Le 29 août 2026, une centaine de participants ont pris part à la deuxième CardioMarche organisée à Cotonou par l’ONG Educ’Santé, selon Benin News. Le parcours partait de la Place de l’Amazone, rejoignait la Loterie nationale du Bénin avant de revenir au point de départ, avec un message centré sur l’activité physique accessible au quotidien.

Cette approche rejoint les recommandations générales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui rappelle que toute activité physique compte, y compris la marche utilisée pour les déplacements ou les loisirs. Pour les adultes, l’OMS recommande 150 à 300 minutes d’activité aérobique d’intensité modérée par semaine, ou l’équivalent en activité plus soutenue.

L’urban hiking n’exige toutefois pas de transformer chaque sortie en performance. L’intérêt est plutôt de marcher plus longtemps et plus consciemment qu’au cours d’un simple déplacement, en variant les quartiers, les distances et le rythme selon sa condition physique.

Pour une première sortie, mieux vaut choisir un parcours familier, fréquenté et praticable à pied. Une boucle de 20 à 40 minutes peut suffire pour prendre ses repères. Les grandes places, les axes dotés d’espaces piétons ou les zones de promenade connues peuvent servir de points de départ, à condition de respecter la circulation et les règles locales.

Une paire de chaussures confortables, des vêtements adaptés à la météo et de l’eau sont généralement suffisants. En période chaude ou humide, privilégier les heures moins exposées au soleil peut rendre la marche plus agréable. Il est également préférable de rester visible, d’éviter les itinéraires isolés et de garder suffisamment d’attention pour entendre les véhicules et les autres usagers.

Le bon rythme : régulier plutôt qu’extrême

La marche peut être soutenue sans devenir une course. Un rythme qui accélère légèrement la respiration tout en permettant de parler reste une manière simple d’augmenter l’intensité. Les personnes qui reprennent une activité physique peuvent commencer progressivement, puis allonger la durée ou ajouter quelques portions plus rapides au fil des semaines.

L’OMS souligne qu’une activité régulière contribue à la santé cardiovasculaire et au bien-être mental, tout en aidant à réduire les effets de la sédentarité. Pour varier les pratiques, Bénin Web TV a également recensé plusieurs sports simples associés à la gestion du stress. L’OMS rappelle surtout qu’un peu d’activité vaut mieux que pas d’activité du tout, ce qui correspond bien à l’esprit de la randonnée urbaine.

Marcher aussi pour redécouvrir la ville

L’autre intérêt de l’urban hiking tient à sa dimension lifestyle. Le parcours peut intégrer une place, un quartier historique, un marché, une promenade ou un espace culturel, avec des pauses courtes pour observer la ville plutôt que de simplement la traverser. Cette combinaison entre mouvement et découverte explique en partie sa place dans les sélections fitness de la rentrée.

À Cotonou, la récente CardioMarche montre qu’il existe déjà un intérêt pour des formats de marche collective accessibles. En solo ou en groupe, l’essentiel reste de choisir un itinéraire sûr, d’adapter la durée à son niveau et de privilégier la régularité plutôt que la performance à tout prix.