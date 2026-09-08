Nigeria : NELFUND dépasse 355 milliards de nairas avec 1,66 million de demandes

Le Nigerian Education Loan Fund (NELFUND) a traité 1,66 million de demandes depuis le lancement du portail en mai 2024 et décaissé 355,87 milliards de nairas en prêts étudiants. Le fonds dit désormais faire face à une demande supérieure aux prévisions.

Au Nigeria, le Nigerian Education Loan Fund (NELFUND) a traité 1 659 853 demandes et décaissé 355,87 milliards de nairas depuis l’ouverture de son portail de prêts étudiants en mai 2024, selon son dernier état de décaissement arrêté au 3 septembre 2026.

Sur ce total, 192,89 milliards de nairas ont été versés au titre des frais institutionnels à 319 établissements, tandis que 162,98 milliards ont servi aux allocations d’entretien destinées aux étudiants bénéficiaires.

La montée en charge du dispositif dépasse désormais les prévisions initiales. Le directeur général du NELFUND, Akintunde Sawyerr, a indiqué le 7 septembre que le fonds analysait le volume des demandes et des décaissements afin d’évaluer les ressources nécessaires pour absorber la progression des besoins.

Le programme de prêts étudiants lancé sous la présidence de Bola Tinubu accorde des financements sans intérêt aux étudiants éligibles des établissements publics. Il couvre les frais approuvés par les institutions et peut également inclure une allocation destinée aux dépenses courantes.

Le remboursement ne commence pas immédiatement après les études. Le dispositif prévoit une période de grâce liée à la fin du National Youth Service Corps (NYSC), avant l’entrée dans la phase de remboursement.

La nouvelle échelle atteinte par le NELFUND place désormais la soutenabilité du mécanisme au centre des enjeux, alors que les premières cohortes se rapprochent progressivement de la période où les remboursements devront commencer.