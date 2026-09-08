Frosted lips : le rouge à lèvres givré revient en 2026, comment l’adopter sur peau foncée

Le fini givré emblématique des années 1990 et 2000 revient dans les tendances maquillage de 2026. Plus subtil qu’autrefois, il se décline en rose gold, champagne ou mauve et peut facilement s’adapter aux peaux foncées.

Le rouge à lèvres givré signe son retour. Longtemps associé aux looks très marqués des années 1990 et du début des années 2000, le frosted lip refait surface en 2026 dans une version plus douce, plus lumineuse et surtout plus facile à porter au quotidien.

Le 8 septembre, Good Housekeeping a consacré un décryptage à cette tendance devenue à nouveau visible dans les routines beauté. Deux jours plus tôt, Byrdie classait également les finis givrés et métallisés parmi les grands axes maquillage de l’automne 2026. La nostalgie Y2K reste l’un des moteurs de ce retour, mais les textures ont évolué : moins opaques, plus hydratantes et souvent plus satinées.

Le principe est simple : apporter aux lèvres une lumière nacrée ou métallique, sans nécessairement reproduire le contraste très dur du liner brun et du rouge à lèvres presque blanc qui dominait il y a vingt ou trente ans. Les tons rose gold, champagne, mauve ou baie permettent aujourd’hui d’obtenir un résultat beaucoup plus souple.

Sur les carnations mates à foncées, le choix du contour fait une grande différence. Un crayon brun, chocolat, prune ou nude proche de la carnation aide à structurer les lèvres avant d’appliquer la teinte givrée au centre. Le maquilleur Allan Avendaño expliquait déjà à Glamour que le liner permet d’ajuster une nuance froide et de rendre ce type de fini plus harmonieux sur les peaux medium à profondes.

Les sous-tons chauds peuvent privilégier des reflets cuivrés, bronze, rose gold ou champagne doré. Les sous-tons froids s’accordent facilement avec le mauve, le prune clair ou les roses froids. Pour un premier essai, un gloss nacré posé par petites touches sur un rouge à lèvres habituel permet de tester l’effet sans transformer complètement sa routine.

L’hydratation reste essentielle, car les particules lumineuses ont tendance à attirer l’œil sur les reliefs des lèvres. Avant le maquillage, un baume et une préparation douce donnent un rendu plus régulier. Bénin Web TV a déjà rassemblé plusieurs conseils pour garder les lèvres hydratées, utiles avant d’adopter ce type de fini.

Une tendance facile à moderniser

Pour éviter l’effet « déguisement années 2000 », mieux vaut garder le reste du maquillage relativement équilibré : teint léger, blush diffus et regard discrètement défini. Le givré devient alors un point de lumière plutôt qu’un effet spectaculaire.

Celles qui préfèrent un résultat plus glossy peuvent superposer une touche de brillance au centre des lèvres. Pour choisir la bonne base, notre guide sur les gloss, baumes et crayons à lèvres donne quelques repères simples. Et pour celles qui aiment les retours beauté plus affirmés, la tendance Vamp Romantic montre également comment 2026 remet les maquillages expressifs au premier plan.

Le retour des frosted lips illustre surtout une évolution plus large : en 2026, les tendances beauté recyclent les codes des décennies passées mais les adaptent à davantage de carnations, de textures et de styles personnels. L’objectif n’est plus de reproduire un look à l’identique, mais d’en garder l’idée et de la rendre portable.