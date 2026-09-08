Côte d’Ivoire : Emma Dobré reçoit une demande en mariage de Steph le Mannequin

Une vidéo relayée lundi 7 septembre montre Steph le Mannequin demander la main d’Emma Dobré. La séquence, rapidement reprise dans le showbiz ivoirien, replace la productrice au centre de l’actualité people.

Emma Dobré est de nouveau au centre de l’actualité people en Côte d’Ivoire. La productrice et figure bien connue du showbiz ivoirien a reçu une demande en mariage de Steph le Mannequin, promoteur et manager ivoirien installé en Europe, selon une vidéo relayée lundi 7 septembre 2026.

La séquence a rapidement circulé dans l’écosystème people ivoirien. Le Mandat Express rapporte que Steph le Mannequin a officialisé sa démarche à travers cette demande, ouvrant un nouveau chapitre dans la relation entre les deux personnalités. Plusieurs relais publics sur les réseaux sociaux ont ensuite repris l’annonce et alimenté les réactions autour du couple.

Emma Dobré n’est pas une inconnue du public ivoirien. Longtemps associée à la carrière de Kerozen, dont elle a été la productrice, elle s’est imposée au fil des années comme une personnalité à part entière du milieu culturel et événementiel. Sa vie sentimentale a déjà suscité l’intérêt des internautes, notamment lorsqu’elle avait été au cœur de spéculations autour d’Amaral Fofana en 2023.

Cette fois, le geste de Steph le Mannequin donne à l’histoire une dimension beaucoup plus concrète. La demande en mariage, mise en scène publiquement, a immédiatement déclenché des messages de félicitations et de curiosité dans les pages et comptes consacrés au showbiz ivoirien.

Emma Dobré, une figure familière du showbiz ivoirien

Au-delà de cette actualité sentimentale, Emma Dobré reste étroitement liée à l’univers de la musique ivoirienne. Sa collaboration passée avec Kerozen a largement contribué à sa notoriété. Elle avait notamment réagi publiquement au mariage de Kerozen en 2024, preuve de l’attention constante que suscitent ses prises de parole.

La demande de Steph le Mannequin ajoute désormais un nouveau chapitre à cette exposition médiatique. Pour l’heure, l’élément le plus solide reste la vidéo de la demande et les relais publics qui l’ont suivie. L’événement est ainsi devenu, en quelques heures, l’un des sujets sentimentaux les plus commentés du moment dans la sphère people ivoirienne.