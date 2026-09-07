Bénin : le World Wellness Weekend revient du 18 au 20 septembre avec des activités gratuites

Du 18 au 20 septembre 2026, le Bénin participe au World Wellness Weekend avec des activités gratuites autour du mouvement, de la détente et du mieux-être. Voici comment en profiter.

Trois jours pour bouger, respirer et découvrir de nouvelles pratiques sans forcément sortir le portefeuille. Le World Wellness Weekend revient au Bénin les 18, 19 et 20 septembre 2026, avec des activités gratuites proposées par des professionnels du bien-être dans plusieurs localités du pays.

L’initiative internationale invite hôtels, spas, instituts de beauté, salles de sport, associations, communes, offices de tourisme et établissements de santé à ouvrir leurs portes au public. Au Bénin, les structures participantes sont encouragées à proposer au moins une activité gratuite d’une durée minimale de 60 minutes, selon la coordination locale du World Wellness Weekend.

Le principe est volontairement simple : permettre au public de tester une activité de bien-être dans un cadre collectif, convivial et accessible. Fitness, yoga, Pilates, méditation ou ateliers lifestyle figurent parmi les formats mis en avant par l’organisation internationale. Pour celles et ceux qui veulent reprendre en douceur, ce rendez-vous peut aussi être l’occasion de redécouvrir des activités physiques simples pour mieux gérer le stress.

Pour cette édition 2026, le rendez-vous mondial se déroule simultanément dans de nombreux pays. La plateforme officielle du World Wellness Weekend affiche les dates du 18 au 20 septembre et permet de rechercher les lieux participants par ville ou par pays.

Pour le public, la démarche ne nécessite pas obligatoirement la création d’un compte. La World Wellness Map permet de rechercher les activités disponibles autour de soi, puis de contacter directement les établissements concernés pour vérifier les horaires, les places disponibles et les éventuelles conditions pratiques.

Même lorsqu’un établissement propose des prestations payantes en parallèle, l’esprit du World Wellness Weekend repose sur au moins une activité collective gratuite. Avant de se déplacer, mieux vaut toutefois confirmer la gratuité de l’activité choisie, l’horaire exact et le matériel à prévoir.

Une tenue confortable, une bouteille d’eau et, selon l’activité, une serviette ou un tapis peuvent suffire. Pour les personnes qui reprennent une activité physique après une longue pause, l’idéal reste de choisir une séance adaptée à son niveau et de signaler à l’encadrant toute difficulté particulière.

Un rendez-vous qui veut installer le bien-être dans le quotidien

Au-delà des séances ponctuelles, l’objectif affiché par l’initiative est d’encourager des habitudes simples et durables : davantage de mouvement, des temps de récupération, une meilleure attention portée au sommeil, aux relations sociales et à l’équilibre de vie. Dans le même esprit, la rentrée peut être un moment pour revoir sa routine sans tomber dans la surenchère, comme le rappelle notre article sur les rituels bien-être de rentrée.

La coordination béninoise présente également l’événement comme une vitrine pour les professionnels locaux et pour le tourisme de bien-être. Le Bénin participe au mouvement depuis 2019, selon World Wellness Weekend Bénin.

Les personnes intéressées peuvent consulter la carte mondiale de l’événement à l’approche du week-end afin d’identifier les activités effectivement enregistrées au Bénin. Comme pour tout conseil de santé ou de remise en forme, une activité bien-être reste une pratique générale et ne remplace pas un avis médical lorsqu’une situation personnelle l’exige.