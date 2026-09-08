Yemi Alade : son nouvel album « It’s Yemi Alade » sort le 11 septembre

Yemi Alade prépare son retour avec un album qui porte son nom. La star nigériane a fixé la sortie de « It’s Yemi Alade » au 11 septembre 2026, après plusieurs singles et un nouveau clip avec Don Jazzy.

Yemi Alade donne rendez-vous à ses fans le 11 septembre 2026. La chanteuse nigériane sortira ce jour-là son nouvel album, It’s Yemi Alade, un projet qu’elle a choisi de placer directement sous son propre nom.

L’annonce a été faite par l’artiste sur ses plateformes officielles, avec une bande-annonce présentant le titre et la date de sortie. À quelques jours de l’échéance, la campagne autour du disque s’accélère et replace l’une des voix les plus connues de l’Afropop africaine au centre de l’actualité musicale.

Le projet arrive après Rebel Queen, paru en 2024. Yemi Alade a déjà amorcé cette nouvelle séquence avec plusieurs titres, dont Don’t Be Shy avec le Kényan Bien, puis Ala Bekee, enregistré avec Don Jazzy. Le clip de ce dernier morceau, mis en ligne début septembre, mise sur une ambiance de mariage et une rivalité pleine d’humour entre les deux artistes.

La chanteuse a confirmé le calendrier dans une publication sur X. Plusieurs médias musicaux nigérians, dont TooXclusive et The Nollywood Reporter, ont également relayé la sortie du 11 septembre.

Un album très personnel dans son intitulé

En donnant son propre nom au disque, Yemi Alade semble vouloir ouvrir un chapitre plus directement centré sur son identité artistique. La tracklist complète et l’ensemble des collaborations n’ont toutefois pas encore été dévoilés de manière officielle, ce qui entretient l’attente autour du projet.

La chanteuse reste l’une des artistes nigérianes les plus identifiées à l’international. Sa carrière s’est construite autour d’un mélange d’Afropop, de R&B et de sonorités africaines, avec des titres chantés en plusieurs langues et de nombreuses collaborations à travers le continent.

Le nouveau disque arrive aussi dans une période où l’Afrobeats et ses différentes variantes continuent de se diffuser largement hors d’Afrique. Pour Yemi Alade, l’enjeu sera de prolonger une trajectoire déjà marquée par plusieurs albums, de grandes tournées et des collaborations internationales.

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