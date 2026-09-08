RDC : 180 M$ pour cartographier le sous-sol et contrôler les données géologiques

La République démocratique du Congo accélère la cartographie de son sous-sol autour d’un contrat de 180 millions de dollars et veut reprendre la main sur l’accès aux données géologiques, devenues un actif stratégique dans la course mondiale aux minerais critiques.

La République démocratique du Congo accélère la cartographie de son sous-sol avec un programme de 180 millions de dollars et veut reprendre la main sur l’accès aux données géologiques, devenues un actif stratégique dans la course mondiale aux minerais critiques.

Kinshasa renforce en 2026 le contrôle public des informations sur son sous-sol, alors qu’une large partie du territoire reste encore peu explorée de manière systématique. L’objectif est de mieux orienter les futures campagnes d’exploration, d’identifier de nouveaux gisements et de disposer d’un levier supplémentaire dans les négociations avec les groupes miniers et les investisseurs.

Le cœur du dispositif repose sur un programme de cartographie géophysique et géologique confié à la société espagnole Xcalibur Multiphysics Group. Le Service géologique national du Congo rattache l’accélération actuelle du programme à un contrat de 180 millions de dollars conclu avec l’entreprise. Les relevés aéroportés à haute résolution doivent combiner données magnétiques, radiométriques, géochimiques et de télédétection.

Ces informations doivent être centralisées par le Service géologique national du Congo, chargé de constituer une base de données nationale plus complète. Environ 20 % seulement du territoire congolais a fait l’objet d’une exploration géologique systématique, ce qui limite encore la connaissance précise de plusieurs zones potentiellement riches en ressources. La banque nationale de données géologiques doit être pleinement opérationnelle d’ici à la fin de 2026.

Le gouvernement veut désormais traiter ces données comme un patrimoine stratégique. Les informations générales devraient rester accessibles, tandis que les données plus détaillées ou sensibles pourraient être proposées selon des niveaux d’accès différenciés et payants. Les recettes générées doivent contribuer au financement de nouvelles campagnes de recherche et à la mise à jour permanente des connaissances géologiques.

Un outil de souveraineté minière

Cette stratégie intervient au moment où la compétition internationale s’intensifie autour du cuivre congolais sur les grands marchés internationaux, du cobalt, du lithium et d’autres minerais critiques au cœur des rivalités géoéconomiques indispensables aux batteries, aux réseaux électriques et aux technologies numériques. Pour Kinshasa, mieux connaître son sous-sol doit réduire le risque d’exploration pour les opérateurs tout en renforçant la capacité de l’État à négocier les conditions d’accès aux ressources.

La cartographie nationale doit également permettre de mieux certifier les réserves, d’orienter l’attribution des permis et de distinguer plus rapidement les zones réellement prometteuses. Le gouvernement espère ainsi limiter les investissements spéculatifs sur des concessions mal documentées et attirer davantage de capitaux vers des projets techniquement solides.

Le programme s’inscrit dans une politique plus large de récupération et de numérisation des archives géologiques congolaises, dont une partie est encore conservée à l’étranger. Kinshasa cherche notamment à rapatrier des documents historiques et à réunir dans une même infrastructure numérique les relevés anciens et les nouvelles campagnes de terrain.

Des données au centre de la bataille des minerais critiques

La RDC concentre une part majeure de la production mondiale de cobalt et occupe une place croissante sur le marché du cuivre. Dans ce contexte, la maîtrise des données géologiques devient presque aussi stratégique que l’exploitation elle-même : elle permet de savoir où prospecter, d’évaluer plus précisément les réserves et de hiérarchiser les zones à ouvrir aux investisseurs.

La prochaine étape sera l’avancement des levés aéroportés et l’intégration progressive de leurs résultats dans la base géologique nationale. Le succès du dispositif dépendra notamment de la qualité des données produites, de la transparence des règles d’accès et de la capacité de l’État congolais à maintenir une information fiable et régulièrement actualisée.