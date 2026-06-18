Université d’Abomey-Calavi : la FSS lance les inscriptions pour les bacheliers 2026 formés à l’étranger

La Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l’Université d’Abomey-Calavi a lancé un appel à candidature à l’endroit des titulaires du baccalauréat 2026 obtenu hors du Bénin. Les dossiers de demande d’admission dans les formations de base de la faculté pourront être déposés du 6 juillet au 28 septembre 2026.

La Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ouvre ses portes aux nouveaux bacheliers ayant obtenu leur diplôme à l’étranger. Dans un communiqué signé par le doyen Josué Dejinnin Georges Avakoudjo, l’institution annonce l’ouverture d’une période de dépôt des dossiers de candidature pour l’accès à ses formations de base au titre de l’année académique 2026-2027.

Cette mesure concerne les titulaires du baccalauréat session 2026 obtenu hors du Bénin souhaitant poursuivre leurs études en première année dans les filières de Médecine, Pharmacie, École supérieure des assistants sociaux, Kinésithérapie et Nutrition.

Selon le communiqué, la période de dépôt des candidatures est fixée du 6 juillet au 28 septembre 2026. Les candidats sont tenus d’effectuer au préalable « le dépôt en ligne de leur dossier sur la plateforme SIGAN-CUO » accessible à l’adresse cuo.sigan-uac.bj.

Après l’enregistrement en ligne, chaque candidat devra imprimer le récépissé généré par la plateforme et le joindre à son dossier physique avant le dépôt au secrétariat administratif de la Faculté des Sciences de la Santé.

Parmi les pièces exigées figurent notamment une demande manuscrite adressée au doyen, une copie légalisée de l’acte de naissance, une copie légalisée de l’attestation de réussite au baccalauréat, un certificat de nationalité, un curriculum vitae ainsi qu’une attestation d’authenticité du diplôme ou la preuve de la demande d’authentification.

Les candidats devront également fournir les quittances des frais d’étude de dossier, fixés à 10 000 FCFA, ainsi que les frais de la Commission universitaire d’orientation (CUO), arrêtés à 2 000 FCFA.

Les dépôts physiques se feront au secrétariat administratif de la FSS, de 08h30 à 12h00 puis de 14h30 à 17h00. La session du Conseil universitaire consultatif d’admission (CUCA) est prévue du 5 au 9 octobre 2026.

Le décanat précise enfin que « tout dossier incomplet ou ne comportant pas le récépissé de dépôt en ligne ne sera pas examiné ».