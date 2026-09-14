Union africaine : le Conseil de paix se réunit à Alger sur les armes illicites

Pendant deux jours, les membres du Conseil de paix et de sécurité de l’UA vont concentrer leurs travaux sur le désarmement volontaire, le contrôle des armes légères et le déminage, dans le cadre d’une campagne continentale prolongée jusqu’en 2030.

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine doit se réunir lundi 14 et mardi 15 septembre à Alger pour la commémoration 2026 du Mois africain de l’amnistie. Les discussions doivent porter sur le contrôle des armes légères illicites, la remise volontaire d’armes et le déminage.

L’initiative s’inscrit dans la politique continentale visant à réduire la circulation des armes détenues illégalement et à soutenir l’objectif de l’Union africaine de faire taire les armes d’ici 2030. Le Conseil, dont le Bénin est membre, demande aux États de renforcer leurs actions nationales pendant le mois de septembre.

Parmi les mesures encouragées figurent les campagnes de sensibilisation, les programmes de remise et de collecte volontaires d’armes et de munitions, les dialogues communautaires, ainsi que le renforcement du marquage, du traçage, de la gestion des stocks et de la destruction des armes collectées.

La rencontre d’Alger est placée sous un thème centré sur le renforcement de l’initiative Faire taire les armes et le partage d’expériences en matière de contrôle des armes légères et de déminage. Elle fait suite à la commémoration organisée en Ouganda en 2025, selon le programme du Conseil.

Le Mois africain de l’amnistie a été institué par une décision de l’Assemblée de l’Union africaine adoptée en 2017. Une nouvelle décision prise en décembre 2020 a prolongé jusqu’en 2030 cette campagne annuelle de septembre consacrée à la remise et à la collecte des armes détenues illégalement.