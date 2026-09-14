Mondial féminin de basket : les États-Unis renversent la France 97-79

Breanna Stewart a signé 22 points et 10 rebonds dans une finale où les Françaises ont mené de 14 longueurs avant le retour américain. La France décroche l’argent pour sa première finale mondiale.

Les États-Unis ont battu la France 97-79 dimanche 13 septembre 2026 à Berlin pour remporter la Coupe du monde féminine de basketball. Menées de 14 points en première période, les tenantes du titre ont renversé la finale pour décrocher un cinquième sacre mondial consécutif et leur 12e titre dans la compétition.

La France avait pris le contrôle du match grâce à une série de 21-2, portée notamment par Gabby Williams. Les Américaines ont progressivement réduit l’écart et sont revenues à deux points à la pause après un tir à trois points de Caitlin Clark au buzzer.

Les États-Unis ont ensuite pris l’avantage après la mi-temps et ne l’ont plus abandonné. La capitaine Breanna Stewart a terminé meilleure marqueuse américaine avec 22 points et 10 rebonds, tandis que Jackie Young a ajouté 18 points, 6 rebonds et 5 passes décisives.

La France disputait la première finale mondiale de son histoire et obtient ainsi son meilleur classement dans la compétition. La FIBA a également désigné Breanna Stewart MVP du tournoi pour la deuxième fois, une première dans l’histoire de la Coupe du monde féminine.

L’Espagne a pris la médaille de bronze en battant l’Allemagne 81-58, tandis que le podium final de l’édition 2026 est composé des États-Unis, de la France et de l’Espagne.