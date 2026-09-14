Mali-Algérie : Sifi Ghrieb attendu à Bamako avec un message de Tebboune

Après le déplacement d’Abdoulaye Maïga à Alger le 24 août, Bamako et Alger poursuivent leur rapprochement diplomatique avec une visite officielle du chef du gouvernement algérien annoncée pour ce lundi.

Le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb est attendu lundi 14 septembre à Bamako à l’invitation de son homologue malien Abdoulaye Maïga, pour une visite officielle destinée à relancer le dialogue entre le Mali et l’Algérie. Il doit porter un message du président Abdelmadjid Tebboune au président de la Transition, Assimi Goïta.

Selon le gouvernement malien, Sifi Ghrieb sera reçu par Assimi Goïta et tiendra une séance de travail avec Abdoulaye Maïga. Bamako indique que les échanges doivent renforcer le dialogue direct, sur la base du respect mutuel et de la préservation des intérêts de chaque État.

Le déplacement intervient trois semaines après la visite de travail d’Abdoulaye Maïga à Alger, le 24 août. À cette occasion, le chef du gouvernement malien avait aussi été reçu par Abdelmadjid Tebboune, dans une séquence présentée comme une redynamisation des relations bilatérales.

Le communiqué malien précise que les deux pays veulent consolider leur coopération dans les domaines d’intérêt commun au bénéfice de leurs populations. Il ne détaille pas, à ce stade, la liste des dossiers qui seront abordés pendant les entretiens de Bamako.

La délégation algérienne est annoncée comme de haut niveau. Le programme communiqué prévoit une audience avec Assimi Goïta et une réunion de travail entre les deux Premiers ministres au cours de la journée.