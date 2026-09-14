Malibu : un gouffre géant avale l’allée de Nicolas Cage, 31 propriétés évacuées

Un vaste gouffre s’est ouvert sous l’allée d’une résidence de Nicolas Cage à Malibu. Trente et une propriétés restent frappées par un ordre d’évacuation.

Un gouffre de près de huit mètres de profondeur s’est ouvert sous l’allée d’une résidence de Malibu identifiée dans les registres immobiliers comme appartenant à Nicolas Cage. L’effondrement a entraîné une fuite de gaz et placé 31 propriétés sous ordre d’évacuation obligatoire.

L’incident s’est produit le mardi 8 septembre 2026 dans le secteur de Pacific Coast Highway, sur la côte californienne. Selon l’Associated Press, l’allée s’est affaissée à proximité de la maison de l’acteur, sans faire de blessé. Les pompiers ont sécurisé la fuite de gaz provoquée par la rupture d’une canalisation.

Le cratère mesure environ neuf mètres sur dix-huit et près de huit mètres de profondeur, d’après les autorités locales citées par The Guardian. Sept propriétés ont été jugées directement dangereuses et 24 autres sont devenues inaccessibles, leur unique voie d’entrée ayant été compromise.

La ville de Malibu a proclamé l’état d’urgence local afin d’accélérer les travaux et la mobilisation des moyens nécessaires. L’ordre d’évacuation et les signalements de danger restaient en vigueur le 11 septembre pour les 31 propriétés touchées.

Les services municipaux attribuent l’effondrement à l’érosion côtière aggravée par de fortes vagues et des marées élevées. La zone avait également subi les effets de l’ouragan Marie, qui a accéléré la dégradation du littoral.

La résidence liée à Nicolas Cage était inoccupée au moment de l’incident. People précise que les représentants de l’acteur n’ont pas répondu à sa demande de commentaire. Les autorités n’ont fait état d’aucun blessé.