Mondiaux de gymnastique aérobic : le Bénin termine 21e en groupe à Pampelune

Pour sa première participation aux Mondiaux seniors, le Bénin a enregistré cinq classements à Pampelune, avec une 21e place en groupe comme meilleur rang collectif.

Le Bénin a achevé dimanche 13 septembre 2026 sa première participation aux Championnats du monde seniors de gymnastique aérobic à Pampelune, en Espagne. Le quintette béninois a pris la 21e place des qualifications de l’épreuve par groupe, avec un total de 13,568 points.

Rodrigue Ahissou, Dieudonné Kitty, Junior Gbaguidi, Raïssa Gbessinon et Précieux Ahouanmenou composaient le groupe béninois. Les résultats officiels créditent la Chine de la première place des qualifications avec 19,850 points, devant la Corée du Sud et l’Italie.

En paire mixte, Rodrigue Ahissou et Raïssa Gbessinon se sont classés 30es avec 14,400 points. En trio, Ahissou, Kitty et Junior Gbaguidi ont terminé 38es avec 14,100 points. Dans les deux tableaux, le Bénin est resté hors des huit places qualificatives pour la finale.

Sur les épreuves individuelles, Dieudonné Kitty a pris la 52e place chez les hommes avec 14,450 points, tandis que Raïssa Gbessinon a terminé 75e chez les femmes avec 13,000 points. Les deux représentants béninois n’ont pas accédé à la finale individuelle.

Cette édition, disputée du 11 au 13 septembre à la Navarra Arena, marquait la première participation du Bénin aux Mondiaux seniors de gymnastique aérobic. Le pays était engagé dans cinq formats : individuel hommes, individuel femmes, paire mixte, trio et groupe.