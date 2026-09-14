Lagos : 6 000 milliards de nairas annuels pour combler 3,4 millions de logements

L’État de Lagos chiffre à environ 6 000 milliards de nairas par an l’investissement nécessaire pour résorber un déficit de 3,4 millions de logements. Le gouvernement veut s’appuyer davantage sur des partenariats structurés avec le secteur privé.

Le gouvernement de l’État de Lagos veut accroître le recours aux partenariats public-privé pour réduire un déficit évalué à 3,4 millions de logements. La commissaire au Commerce, aux Coopératives, au Commerce extérieur et à l’Investissement, Folashade Ambrose-Medebem, a chiffré l’effort nécessaire à environ 227 576 nouveaux logements par an et 6 000 milliards de nairas d’investissement annuel, lors du Julius Berger Luminary Soirée 2026 à Lagos.

Ce besoin de financement dépasse à lui seul le budget total de l’État pour 2026, fixé à 4 444 milliards de nairas. Sur cette enveloppe, 2 338 milliards sont destinés aux dépenses d’investissement et 1 467 milliards aux infrastructures, selon les chiffres présentés par le gouvernement de Lagos.

Pour l’exécutif local, l’ampleur du déficit rend impossible une réponse reposant uniquement sur les finances publiques. Le gouvernement entend donc mobiliser davantage de promoteurs, investisseurs et institutions financières dans des montages structurés afin d’accélérer la construction de logements et les infrastructures associées.

La pression sur l’accessibilité reste élevée. Folashade Ambrose-Medebem a indiqué que le ratio entre les prix immobiliers et les revenus à Lagos atteignait 19,2, très au-dessus du seuil de cinq fois le revenu retenu comme niveau de forte inaccessibilité du logement.

Le secteur privé au centre de la stratégie

Cette orientation prolonge la stratégie déjà affichée par l’État de Lagos. En juin 2025, le gouverneur Babajide Sanwo-Olu avait indiqué que son administration combinait des allocations budgétaires destinées aux ménages à revenus faibles et moyens avec des partenariats public-privé pour augmenter l’offre de logements.

À cette date, le gouvernement faisait état de près de 10 000 logements livrés en six ans et annonçait plus de 14 000 unités supplémentaires à achever d’ici 2026. Le programme devait associer financements publics, dispositifs d’accession et participation d’opérateurs privés.

Le recours aux capitaux privés s’inscrit également dans le plan de développement de Lagos à l’horizon 2052, qui place les infrastructures modernes, l’activité économique et l’amélioration du cadre de vie parmi ses priorités.

En janvier 2026, l’Office des partenariats public-privé de Lagos a signé un accord de deux ans avec l’Institution of Public-Private Partnerships Hong Kong afin de renforcer l’expertise technique, les échanges et l’accès à des réseaux d’investissement pour les projets relevant de l’agenda de développement de l’État.