Ligue des champions CAF : Colombe élimine le Stade Malien aux tirs au but

Après deux manches sans but, Colombe Sportive du Dja et Lobo a décroché son billet pour le deuxième tour préliminaire en dominant le Stade Malien 4-3 aux tirs au but dimanche.

La Colombe Sportive du Dja et Lobo a arraché dimanche 13 septembre 2026 son billet pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions CAF. Le champion camerounais a pris le dessus sur le Stade Malien 4-3 lors de la séance de tirs au but, après un nouveau match nul 0-0.

Les deux équipes s’étaient déjà neutralisées 0-0 lors de la manche aller disputée le 6 septembre à Yaoundé. Aucun but n’ayant été inscrit sur l’ensemble des deux rencontres, la qualification s’est donc jouée lors de la séance décisive.

La Colombe avait rejoint Bamako avant le retour avec une confrontation totalement ouverte. La formation camerounaise a résisté au Stade Malien pendant le temps réglementaire avant de faire la différence aux tirs au but.

Ce succès propulse Colombe Sportive au deuxième tour préliminaire de la compétition. Le club rejoint notamment Pyramids FC, ASEC Mimosas, Horoya AC, Simba SC et San Pedro parmi les équipes qualifiées dimanche.

La CAF a recensé 10 qualifiés à l’issue des rencontres du 13 septembre, le deuxième tour préliminaire devant ensuite ouvrir la course aux places en phase de groupes.